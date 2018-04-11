Сегодня и завтра в Московском районе будут проблемы с водой

Сегодня и завтра, 11 и 12 апреля, в Кировском и Московском районах Казани будут проблемы с водой. Где-то водоснабжение отключат, а где-то понизят давление. Бывает, что в таких случаях вода не доходит до верхних этажей. С 09.00 11 апреля до 21.00 12 апреля воды не будет по адресам: — ул. Восстания дома №№82а, 82б, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 90а, 90б, 91, 92, 92а, 93, 93а, 98, 99а (детский дом), 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 108а, 108б, 110, 111, 112, 112а, 112б, 112в, 117, 119, 119б, 121; — ул. Окольная дома №№17 (детский сад №279), 17а, 17в; — ул. Шамиля Усманова дома №№37, 37а (детский сад №222). Будет понижено давление воды: Кировский район: ул.40 лет Октября; ул. Болотникова дома №№13-35а; ул. Глазовская; Горьковское шоссе четные дома №№2-30б, нечетные дома №№11-49в; ул. Лазарева дом №2; ул. Маршрутная; ул. Можайского; ул. Ново-Светлая; ул. Окольная дома №№1, 3, 5, 9 (детский сад №137), 10 (Республиканская клиническая инфекционная больница), 15, 15/2, 16, 23, 25 (школа-интернат №7), 25б, 25б/1 (частный детский сад); ул. Александра Пархоменко; ул. Самарская; ул. Светлая; ул. Солнечная; ул. Телецентра; ул. Фрунзе дома№№1, 1б, 3, 3а, 5; ул. Юбилейная. Московский район: ул.10-я Союзная; ул. Блюхера дома №№82, 84; ул. Воровского дома№№21, 23, 25; ул. Восстания четные дома №№42/187-84, нечетные дома №№47/185-83; ул. Восход четные дома №№16-38, нечетные дома №11-43; ул. Гагарина четные дома №№26б/195-56, нечетные дома №№103-121; ул. Городская; ул. Декабристов дома№№179, 181, 183, 185/47, 185а, 187, 203, 205; ул. Исаева; ул. Академика Королева четные дома №№10-30, нечетные дома №21-45; ул. Мухамедьярова; ул. Серова нечетные дома №№3-15; ул. Хасана Туфана четные дома №№20-30, нечетные дома №№17-25; ул. Шамиля Усманова; ул. Энергетиков дома№№2/3, 4, 6. Неудобства связаны с подключением водопровода на Горьковском шоссе. Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает «Водоканал».