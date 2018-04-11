Губернатор сегодня будет искать врачей для Костромской области в Ярославле 

Сергей Ситников сегодня отправляется в Ярославль на поиски врачей для региона, узнал KOSTROMA.TODAY. Губернатор встретится со студентами и ординаторами в Ярославском медицинском университете.
Глава региона пригласит их работать в Костромской области.
По информации пресс-службы областной администрации, Сергей Ситников расскажет, какие перспективы перед ними открывает профессия врача в нашем регионе. Студенты и ординаторы узнают о перспективах развития региональной системы здравоохранения, о тех льготах, которые у нас имеют медики.
Напомним, врачам в Костромской области помогают в аренде жилья, выделяют квартиры. Те, кто работает в сельской местности, получают значительные денежные выплаты.
За последние годы в наш регион приехали десятки врачей из других регионов — среди них и выпускники медицинских заведений, и уже опытные медики.
Как мы уже рассказывали, с 2012 г. в Костромской области в 2 раза сократилась нехватка врачей. Сейчас региону нужно примерно 270 медработников.
Вместе с губернатором на встречу сегодня отправились руководитель регионального департамента здравоохранения Евгений Нечаев и главные врачи крупных медицинских организаций.