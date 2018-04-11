Новосибирцев позвали пить любимый напиток Гагарина в ночном планетарии

Новосибирцев пригласили бесплатно провести вечер в планетарии — накануне Дня космонавтики в Большом новосибирском планетарии пройдёт «Юрьева ночь». Гостей угостят любимым напитком Юрия Гагарина — космонавт больше всего любил молоко.

«"Юрьева ночь" — это международная акция, мы проводим её в третий раз, не так много городов в нашей стране к ней присоединяются официально. Но те, кто имеет отношение к космосу, считают это своим долгом и честью. В этот раз ночь называется «Космос: от Земли до Вселенной». Это философский разговор о его красоте, гармонии и вдохновляющей силе Вселенной, которая вселяет веру в лучшее будущее, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела учебно-воспитательной работы Большого новосибирского планетария Наталья Сафонова. — Вначале у нас будет музыкальная площадка, в холле второго этажа будут арфы и авторская проза, а потом в Звёздном зале сама программа».

Праздник начнётся сегодня в 20:00 и закончится в первом часу ночи. Ровно в полночь в парке у планетария будет фейерверк.