Директор челябинской фирмы получил условный срок за хищение пяти бюджетных миллионов 

Так, Владимир Шолопов, являющийся директором по строительству ООО «СтройКом плюс» и Юрий Усков, являющийся коммерческим директором той же организации, в период с 19 июня 2014 года по 30 сентября 2015 года, подписывали акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, содержащие заведомо ложные сведения о реконструкции детского сада №6. Подписанные документы явились основанием для расчета за выполненные работы и давали право на получение бюджетных денежных средств. Всего не выполнено на объекте работ на общую сумму 5 млн 156 тыс. рублей. Это бюджетные деньги, которые выделялись в рамках реализации государственной Программы «Капитальное строительство объектов Челябинской области в 2014-2016 годах».
Приговором суда Шолопову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, сообщила помощник прокурора Калининского района Челябинска Наталья Козлова. Иск администрации Каслинского района на пять миллионов удовлетворен.