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Нелегальную торговлю алкоголем в Приморье «прижали»
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Нелегальную торговлю алкоголем в Приморье «прижали» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В среду, 11 апреля, на заседании комитета по продовольственной политике и природопользования Заксобрания Приморья рассматривалась ситуация по торговле алкогольной продукцией, сообщает PRIMPRESS. Директор департамента лицензирования Приморского края Елена Коваль сообщила, как выполняются действующие ограничения по реализации спиртного. По ее словам, в 2017 году в ходе проверок во Владивостоке было обнаружено 130 объектов, где торговали алкогольной продукцией без лицензии. Было изъято 92 тонны нелегального алкогля, уничтожено — 5,8 тонны. После жестких мер в отношении нелегальных торговцев в начале 2018 года было обнаружено всего 27 объектов безлицензионной торговли. Однако, как считает Елена Коваль, ситуация достаточно сложная.
«Предприниматели торгуют в ночное время, в выходные, в праздники, когда рейды не проводятся», — отметила директор департамента лицензирования Приморского края.
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