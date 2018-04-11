Нелегальную торговлю алкоголем в Приморье «прижали»

В среду, 11 апреля, на заседании комитета по продовольственной политике и природопользования Заксобрания Приморья рассматривалась ситуация по торговле алкогольной продукцией, сообщает PRIMPRESS. Директор департамента лицензирования Приморского края Елена Коваль сообщила, как выполняются действующие ограничения по реализации спиртного. По ее словам, в 2017 году в ходе проверок во Владивостоке было обнаружено 130 объектов, где торговали алкогольной продукцией без лицензии. Было изъято 92 тонны нелегального алкогля, уничтожено — 5,8 тонны. После жестких мер в отношении нелегальных торговцев в начале 2018 года было обнаружено всего 27 объектов безлицензионной торговли. Однако, как считает Елена Коваль, ситуация достаточно сложная.

«Предприниматели торгуют в ночное время, в выходные, в праздники, когда рейды не проводятся», — отметила директор департамента лицензирования Приморского края.