Шесть технологий будет заложено в цифровую стратегию столицы

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя руководителя городского департамента информационных технологий Алексея Чукарина.

«В цифровую стратегию столицы заложат шесть сквозных технологий, которые будут развиваться во всех отраслях. Раньше город закупал все по своему внутреннему решению. В современной реальности такой подход уже не работает. Департамент информационных технологий Москвы меняет парадигму — мы не покупаем, мы сотрудничаем. Поэтому мы активно призываем и приглашаем всех к диалогу», — сказал А. Чукарин.

В материале поясняется, что технология блокчейна позволит внедрить в практику использование безбумажных контрактов. Бизнесу и частным лицам будут предоставлять именно те сервисы, которые отвечают их индивидуальным нуждам. Искусственный интеллект автоматизирует принятие решений на основе анализа данных. С помощью интернета вещей и сетей 5G можно будет внедрять в городскую инфраструктуру большее число подключенных устройств и датчиков. Направление, связанное с кибербезопасностью и мониторингом угроз, усилят.

Все указанные технологии будет внедрены в рамках программы «Умный город», которая направлена на то, чтобы вовлечь жителей в управление столицей, сделать все сервисы доступными круглосуточно с любых устройств, а также помочь пожилым людям и горожанам с ограниченными возможностями вести активную жизнь. Кроме того, столица поможет создать новые ниши, в которых могли бы развиваться инновационные компании.