ДИТ: Ученые из США заинтересовались разработанной в Москве системой «Цифровое зрение»

Электронной системой «Цифровое зрение», с помощью которой столичные врачи могут диагностировать серьезные болезни на ранних стадиях, заинтересовались ученые из США . Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Артема Ермолаева.

«Мы получили обращения от целого ряда международных институтов, включая Массачусетский технологический институт, который просит нас поделиться опытом, потому что такой технологии, которую мы предложили, сейчас нет ни у кого в мире. Это своего рода мини-революция», — подчеркнул А. Ермолаев.

Ранее в ходе заседания президиума столичного правительства руководитель ДИТ сообщил, что первые результаты реализации проекта «Цифровое зрение» показывают, что использование этой технологии повышает точность диагностики на 15%.

Пилотный проект «Цифровое зрение» был реализован в 2017 г. В нем используются «большие данные» и искусственный интеллект для помощи врачам в ранней диагностики рака и риска возникновения инсульта.