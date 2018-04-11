Ещё
ДИТ: Ученые из США заинтересовались разработанной в Москве системой «Цифровое зрение»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДИТ: Ученые из США заинтересовались разработанной в Москве системой «Цифровое зрение» 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Электронной системой «Цифровое зрение», с помощью которой столичные врачи могут диагностировать серьезные болезни на ранних стадиях, заинтересовались ученые из США. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Артема Ермолаева.
«Мы получили обращения от целого ряда международных институтов, включая Массачусетский технологический институт, который просит нас поделиться опытом, потому что такой технологии, которую мы предложили, сейчас нет ни у кого в мире. Это своего рода мини-революция», — подчеркнул А. Ермолаев.
Ранее в ходе заседания президиума столичного правительства руководитель ДИТ сообщил, что первые результаты реализации проекта «Цифровое зрение» показывают, что использование этой технологии повышает точность диагностики на 15%.
Пилотный проект «Цифровое зрение» был реализован в 2017 г. В нем используются «большие данные» и искусственный интеллект для помощи врачам в ранней диагностики рака и риска возникновения инсульта.
Агентство «Москва»: последние новости
Дети с ДЦП впервые напишут «Тотальный диктант» в Москве Деревянный дом купца Д.Виноградова в центре Москвы взяли под госохрану Совет Федерации одобрил сбор валежника для собственных нужд граждан
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сделала Трампу ответное предложение234
Путин прокомментировал мировую обстановку119
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод52
США подняли в воздух самолет «судного дня»337
Трамп выступил с призывом к России899
Видео
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение