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Узбекистан и Кыргызстан обсудили недавний инцидент на границе
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Узбекистан и Кыргызстан обсудили недавний инцидент на границе 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 11 апр — Sputnik. Инцидент на границе, во время которого погиб кыргызстанец, обсудили на встрече председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев и заместитель командующего пограничными войсками СГБ Узбекистана Руслан Мирзаев, сообщает пресс-служба ГПС.
Встреча была проведена по поручению премьер-министров двух стран с целью тщательного расследования произошедшего. Напомним, 7 апреля на участке заставы Кербен в Джалал-Абадской области пограничный наряд Узбекистана по неизвестным причинам применил оружие в отношении гражданина Кыргызстана. ГПС уверяет, что в этот момент мужчина находился на территории Кыргызстана. Пострадавший скончался в больнице города Кербена.
Делегации пограничных ведомств, представители местной власти и правоохранительных органов осмотрели место инцидента.
Для проведения всестороннего разбирательства создана совместная рабочая группа, в состав которой вошли пограничные представители Кыргызстана по Джалал-Абадской области и Узбекистана по Восточному направлению, а также главы районных администраций, правоохранительных органов, прокуратуры и регистрационных служб приграничных территорий.
По итогам рабочей встречи главы пограничных ведомств подписали протокол, в котором обязались обеспечить неукоснительное соблюдение, а также реализацию межправительственных соглашений по пограничным вопросам, ранее достигнутых решений и договоренностей руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана.
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