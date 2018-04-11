Фейковый порноролик Хиллари Клинтон связали с «фабрикой троллей»

В сети отследили источник порновидео, которое якобы показывает половой акт между бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон и чернокожим мужчиной. Об этом сообщает NBC News.

Эксперт: Facebook вправе блокировать страницы «фабрики троллей» Во вторник 10 апреля социальный новостной сайт опубликовал список из 944 аккаунтов, заблокированных по причине связи с российским «Агентством интернет-исследований», которое на Западе прозвали «фабрикой троллей». Самый популярный из этих аккаунтов, Rubinjer, поделился фейковым порнороликом с участием кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сначала на платформе, а затем ролик появился на порносайтах. Издание отмечает, что на одном из крупнейших порносайтов, Pornhub, у ролика было более 250 тысяч просмотров.

The Daily Beast пишет, что в октябре 2017 года сотрудник «Агентства интернет-исследований» Алан Баскаев заявил телеканалу «Дождь», что «фабрика троллей» наняла чернокожего мужчину и двойника Хиллари Клинтон для съемки порновидео.

Напомним, «Агентство интернет-исследований» обвиняется во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году.