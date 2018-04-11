Сортовые станы ММК произвели 20 млн тонн горячей продукции

ТАСС , 11 апреля. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в сортовом цехе выпущена 20-миллионная тонна сортового проката, произведенного на мощностях обновленного сортопрокатного производства. Об этом сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

"В сортовом цехе Магнитогорского металлургического комбината выпущена 20-миллионная тонна сортового проката, произведенного на мощностях обновленного сортопрокатного производства", — говорится в сообщении.

В управлении информации и общественных связей ПАО «ММК» добавили, что в 2005-2006 годах в сортовом цехе комбината были введены в строй три современных, полностью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью свыше 2 млн тонн сортового проката в год, заменивших все старые прокатные агрегаты. Эти станы стали первыми, построенными на территории бывшего СССР в постсоветскую эпоху и по уровню оснащения они стали одними из самых современных в мире. Сортовой стан 450 производительностью до 790 тыс. тонн в год предназначен для прокатки уголка, швеллера, круга в прутках, полос.

"Мелкосортный стан 370 мощностью 585 тыс. тонн производит арматурный пруток и круг диаметром до 50 мм, квадрат, шестигранник. Мелкосортно-проволочный стан 170 производительностью 765 тыс. тонн в год выпускает катанку и термоупроченную арматуру малых размеров. Новые сортопрокатные агрегаты ММК отличают высокая производительность, гибкость линий и широкий ассортимент продукции в плане типов и размеров, а также экономичность и эффективность за счет автоматизации производственного процесса", — отметили в ММК.

Также осенью 2008 года был преодолен 5-миллионный рубеж выпуска сортового проката на новых станах, в 2012 году была выпущенная 10-миллионная тонна, а в июле 2015 года — 15-миллионная тонна. Все три сортовых стана на сегодняшний день полностью загружены и обеспечивают высококачественным сортовым прокатом как метизный дивизион Группы ММК, так и сторонних потребителей. В прошлом году в сортовом цехе ПАО «ММК» было произведено свыше 1,8 млн тонн проката. В начале нынешнего года Магнитогорский металлургический комбинат заключил инвестиционный контракт с компанией Danieli & Officine Meccaniche S. p. A. на модернизацию двухниточного стана 170 стоимостью 5,5 млн евро.

"Модернизация позволит получить на линии воздушного охлаждения конечные механические свойства, соответствующие российским и мировым стандартам для высокоуглеродистой стали, а также сократить текущие простои, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования", — подчеркнули в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».