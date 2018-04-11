На ММК выпустили 20 миллионов тонн сортового проката

На обновленных мощностях сортопрокатного производства Магнитогорского металлургического комбината произведена 20-миллионная тонна «горячего» сортового проката.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в 2005-2006 годах в сортовом цехе вместо старых агрегатов были запущены три современных автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli. Их суммарная мощность превышает 2 миллиона тонн проката в год. Эти станы были первыми, построенными на территории бывшего СССР в постсоветскую эпоху, и оказались одними из самых современных в мире.

Сортовой стан 450 производит до 790 тысяч тонн в год. Он предназначен для прокатки уголка, швеллера, круга в прутках и полос. Мелкосортный стан 370 мощностью 585 тысяч тонн «выдает» арматурный пруток и круг диаметром до 50 миллиметров, квадрат и шестигранник. Мелкосортно-проволочный стан 170 производительностью 765 тысяч тонн выпускает катанку и термоупроченную арматуру малых размеров.

Все они отличаются высокой производительностью, гибкостью линий и широким ассортиментом типоразмеров, а также экономичностью и эффективностью.

Станы загружены полностью — они обеспечивают высококачественным сортовым прокатом как метизный дивизион Группы ММК, так и сторонних потребителей. В 2017 году в сортовом цехе было произведено свыше 1,8 миллиона тонн проката.

В начале 2018 года ММК заключил инвестиционный контракт с компанией Danieli & Officine Meccaniche S. p. A. на модернизацию двухниточного стана 170 стоимостью 5,5 миллиона евро. Она позволит добиться соответствия продукции российским и мировым стандартам для высокоуглеродистой стали, а также сократит простои, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования.