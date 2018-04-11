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С 2019 года в России появятся поезда — лоукостеры
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С 2019 года в России появятся поезда — лоукостеры 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года в России появятся поезда — лоукостеры, билеты на которые будут стоить на 20% дешевле обычных, но при этом сдать их в кассу будет невозможно, за исключением ряда уважительных причин.
Невозвратные билеты на железнодорожный транспорт вводятся по аналогии с авиационным транспортом, где такая категория билетов существует уже несколько лет. Вернуть билет, купленный по сниженному тарифу, удастся только если пассажир опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также внезапной болезни или смерти члена семьи и может подтвердить это документально.
Соответствующие поправки предлагается внести в устав железнодорожного транспорта РФ и 11 апреля их рассмотрит на пленарном заседании Совет Федерации.
«От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включения в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные», — говорится в пояснительной записке к закону.
Пока что в Уставе железнодорожного транспорта действует норма, согласно которой при отказе по любой причине пассажира поезда дальнего следования от поездки не менее чем за восемь часов до отправления поезда ему обязаны вернуть полную стоимость проезда за вычетом сервисного сбора — это около 192 рублей. При возврате билета менее чем за восемь, но более чем за два часа до отправления поезда, возвращается стоимость билета и 50% стоимости плацкарты. При возврате менее чем за 2 часа до отправления поезда стоимость плацкарты не возвращается.
По данным Федеральной пассажирской компании, объем пассажироперевозок на железнодорожном транспорте растет. За январь-март 2018 года поездами РЖД дальнего следования воспользовались 252 млн человек.
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