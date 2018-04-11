Красная горка: что делать и чего не делать в этот день и как обрести семейное счастье

Фомино воскресенье, что наступает ровно через неделю после Пасхи, называют также Антипасхой или, еще чаще, Красной горкой. В этом году Красная горка выпадает на 15 апреля.

Это ласковое название — «Красная горка» — возникло давным-давно, еще в языческие времена. Тогда считалось, что в это время зима окончательно уступает весне и наступает тепло. Праздновали этот день широко, весело, особенно радовалась праздникам молодежь. Когда-то этот день считался хорошим для «засылания» сватов, а со временем окончательно и бесповоротно стал считаться лучшим в году днем для свадеб.

Название, кстати, объяснить просто: «красный» в прежние времена обозначал «красивый», а «горка» в названии появилась потому, что языческие корни праздника предписывали наступление этого дня встречать на улице, чтобы увидеть, как появляется на небе бог Ярило — Солнце. Ждали его на возвышенностях, на горках, любовались «красным», то есть красивым восходом, а потом стремились там же устроить и праздничные гуляния. Так и вошло это название в жизнь — Красная горка.

Красную горку первыми назвали Фоминым воскресеньем последовательные христиане. Дело в том, что не все люди поверили в Воскресение Христа, оказались неверующие, и среди апостолов Спасителя — в частности, Фома. Христос поступил мудро: он явился к Фоме лично на восьмые сутки после Воскресения и не дал, таким образом, неверующему Фоме ни одного шанса на сомнения. Надо сказать, что впоследствии Фома стал примерным христианином и основал несколько храмов.

Возможно, кого-то очень удивит еще одно название праздника — Антипасха. Все дело в том, что в современном языке «анти» имеет, как правило, значение «против», то есть нечто абсолютно противоположное. А у славян эту приставку использовали в, скажем так, «заместительном» значении, читая не как «против», а как «вместо», что не предусматривало противоположного значения. И получалось, что Красная горка приходила вместо Пасхи, то есть сменяла ее, но не была ее «антиподом». Но без некоторых противоречий все равно не обошлось: хотя Красная горка и не относится к главным православным праздникам, в этот день службы идут в соответствии именно с этим, главным статусом. Ну а упомянута Антипасха впервые в 380 году — в «Апостольских постановлениях».

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА КРАСНУЮ ГОРКУ

Поскольку это все-таки большой праздник, по традиции в этот день не работали, а также не шили, не стирали и не убирались — то есть старались не делать ничего, кроме утреннего накрытия стола «для сватов», еду для которого готовили заранее.

Считается также, что незамужним девушкам и неженатым молодым людям не стоит в этот день находиться в одиночестве, надо встречать праздник в компании — чтобы «притягивать» людей и свою «половинку» в том числе.

А вот ссориться на Красную горку нельзя категорически! Никому! Народные приметы говорят, что кто на Фому поссорится, тот до Троицы мира знать не будет — то есть и не помирится с тем, с кем разругался, и других проблем себе наживет. Ну и зачем, право слово!

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