Над Владимиром не слышен Пасхальный перезвон

Фото с ресурса akuaku.ru В Русской православной церкви есть замечательная традиция: всю Пасхальную неделю каждый желающий может подняться на колокольню любого действующего храма и ударить в колокола.

Поэтому над городами и весями постоянно стоит колокольный перезвон — не тот, по установленному чину, который бывает во время работы звонарей-профессионалов, а простой, любительский, народный. И это действительно замечательно.

Рождается ощущение причастности к общей радости, единства православного народа,

всю пасхальную неделю поддерживается праздничное настроение.

Узнав об этой прекрасной традиции, мои дети захотели обойти чуть ли не все колокольни города, чтобы на каждой звонить во славу Воскресения Христа. В день Пасхи мы увидели очереди на входах в колокольни, поэтому, зная о том, что впереди ещё целая неделя, отложили обход колоколен.

Каково же было наше разочарование, когда выяснилось, что во Владимире колокольни открывают для народа лишь в воскресенье, и то лишь на три часа. Ни в одном владимирском храме, которые мы обошли в понедельник и вторник, колокольни не были открыты.

И только тут мы заметили, что над городом не слышно перезвона!

Как будто и не праздничная Пасхальная неделя стоит.

За разъяснениями я обратился к пресс-секретарю епархиального управления протоиерею Георгию Капустину. Мой вопрос застал его врасплох. Он что-то говорил о необходимости обеспечения безопасности посещения колоколен. Ну так в чём проблема?

Разве лестницы колоколен действующих владимирских храмов находятся в аварийном состоянии? Как же тогда их открывали в день Пасхи? Необходимо сопровождение звонаря? Наверное, да. Так организуйте это сопровождение на протяжении всей пасхальной недели, раз уж такой обычай существует, о котором восторженно рассказывают по всем телеканалам.

Каждый храм устанавливает свой график допуска народа на колокольни, говорит пресс-секретарь. Хорошо, пускай будет график, хотя традиция никакого графика не предусматривает, сказано же — всю Пасхальную неделю, и точка.

Ну пусть… Так вывесите этот график при входе в храм, подстроимся под него. Но ведь нет никаких графиков! А неприветливые служительницы даже не слышали о традиции «недели открытых колоколен».

Я понимаю, организовать открытые колокольни на протяжении недели — это требует определённых организационных усилий.

Проще же не открывать, чем открывать!

Не правда ли, знакомое отношение к делу? Где, у кого мы частенько встречаем такое? Правильно, у наших чиновников!

Любое сравнение, как говорится, хромает, но параллели напрашиваются…