Россия решила защищать монстра

«When the people of #Douma looked to this council to act, one country stood in the way… on this day, #Russia chose protecting a monster over the lives of the Syrian people.» — @USUN Ambassador @nikkihaley today after #Russia's 6th #UNSC veto re: #ChemicalWeapons in #Syria

— Heather Nauert (@statedeptspox) 10 апреля 2018 г.

​Когда жители Думы ждали от этого совета действий, одна страна встала на пути. Сегодня Россия решила защищать монстра, а не жизни сирийцев. Об этом сказала постпред США при ООН Никки Хейли сегодня после шестого российского вето в Совете Безопасности. — Хизер Науэрт, представитель Госдепартамента США

At a certain point you’re either for an independent and impartial investigation, or you’re not. Today for the 6th time Russia failed the Syrian people and vetoed a mechanism that would have held those who use chemical weapons against them accountable.

— US Mission to the UN (@USUN) 10 апреля 2018 г.

​Наступает момент, когда становится ясно, выступаете ли вы за независимое и честное расследование или нет. Сегодня Россия в шестой раз отказалась защищать сирийский народ и заблокировала механизм, который призвал бы к ответу тех, кто применяет химическое оружие в отношении сирийцев. — Постпредство США при ООН.

The Kremlin has both incredible capabilities and strong intent. We constantly underestimate them https://t.co/eQflrarhNM

​У Кремля есть и невероятные возможности, и серьезные намерения. Мы их постоянно недооцениваем. — Майкл Макфлон, бывший посол США в России