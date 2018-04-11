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От Шильны до Манхэттена: В Татарстане затопило несколько поселков и деревень
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От Шильны до Манхэттена: В Татарстане затопило несколько поселков и деревень 

Казанский репортер 2 часа назад
В Тукаевском районе в результате таяния снега затопило несколько поселков. Пользователи в социальных сетях делятся фотографиями. В том числе, говорят, что от паводка не спасся элитный коттеджный поселок Манхэттен. Здесь, как и в деревне Старые Ерыклы», «по пояс в воде» большинство построек.
Кроме того, затопило Ильбухтино, Комсомолец, Большую Шильну. Если верить очевидцам, в Манхэттене людям приходится своими силами бороться с паводком. По словам авторов фотографий, вода прибывает второй день.
«Глава Малошильнинского сельского поселения бездействует, бросив людей один на один со стихией», — пишет в соцсети Наталья.
По словам женщины, техника для отвода воды не выделена. Рашид Г. добавляет, что звонки в МЧС не помогают — «что мы можем сделать», говорят там. А глава поселения «трубку не берет».
В Большой Шильне из берегов вышла река. Жительница Старых Ерыклов заверяет, что вода в погребе доходит до колена. Затопило и гараж с баней.
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