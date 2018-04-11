Всегда надо верить в доброе. На Ямале поддерживают многодетные семьи и особенных детей

Салехарде в приёмной президента России в ЯНАО глава арктического региона Дмитрий Кобылкин провёл очередной личный приём граждан. Традиционно при рассмотрении обращений ямальцев участвуют профильные заместители главы региона, директора департаментов и главы муниципальных образований. Как правило, для большинства обращений специалисты находят решения, к оказанию помощи подключают и представителей предприятий.

Так, заявительница из Надымского района по телефону попросила приобрести современную инвалидную кресло-коляску для сына. Её единственный сын перенёс операцию на позвоночнике, быть мобильным может только с помощью технических спецсредств. Молодой человек — активный участник районных мероприятий, в 2016 году с высокими результатами сдал ЕГЭ и поступил в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москве на бюджетную форму обучения. Является призёром параспартакиад местного и окружного уровней по шашкам и шахматам, член команды ЯНАО — участницы первенства России и неоднократного призёра. Его мама рассказала, что для повышения успеваемости в учебном учреждении и посещения лекций сыну необходима кресло-коляска определённой модификации. Сама приобрести её семья не может. Выслушав маму, Дмитрий Кобылкин ответил, что вопрос будет рассмотрен положительно. Глава Надымского района Леонид Дяченко подтвердил готовность варианта решения.

Ещё одна заявительница из Ямальского района обратилась за содействием в установке электрического подъёмника, адаптированного к суровым климатическим условиям. Он обеспечит комфортное и безопасное передвижение инвалидов-колясочников в жилом доме. Женщина воспитывает двоих несовершеннолетних детей, одна из них — инвалид с детства. Семья живет в капитальном доме в двухкомнатной квартире на первом этаже. Заявительница рассказала, что при сдаче в эксплуатацию подъезд дома был оборудован специальным подъёмным устройством, но он не выдержал низких температур и сейчас не работает. И это проблема не только для дочери заявительницы, но и для её соседки — инвалида-колясочника. Вопрос решат в ближайшее время.

На прием пришла мама шестерых детей, пятеро из которых приёмные, — сообщает пресс-служба главы региона. По словам заявительницы, она сама как сирота получила однокомнатную квартиру в Салехарде. С мужем снимали квартиру, но сейчас возникла необходимость в решении жилищной проблемы. Собственных накоплений для приобретения жилья у них нет. На приёме был глава администрации Салехарда Иван Кононенко , который подтвердил губернатору округа тяжёлое положение семьи и проинформировал о возможном решении. Многодетная семья получит поддержку и жилое помещение в качестве социальной защиты отдельных категорий граждан.

Среди пришедших на приём к Дмитрию Кобылкину была и мама, ранее уже обращавшаяся к губернатору за помощью для своего ребёнка-инвалида. Сегодня она сообщила, что благодаря своевременной поддержке и компетентности врачей её дочка заговорила, хотя шансы на это были минимальными.

«Всегда надо верить в доброе до последнего. Поддержка многодетных семей и особенных детей Ямала будет всегда», — обратился к маме девочки Дмитрий Кобылкин.