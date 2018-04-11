«Все лицо в ожогах»: неизвестный облил продавца магазина в Рябково йодом и убежал

Накануне днем неизвестный зашел в магазин по улице Циолковского. Его зафиксировала камера видеонаблюдения: сначала он сделал покупки, потом вышел. После вернулся в магазин, подождал, пока от прилавка отойдет другой покупатель, а затем три раза брызнул йодом в лицо продавцу и спокойно ушел.

— У неё вся левая сторона в ожогах от йода. Помощь ей не нужна! Надо просто найти этого человека! Он был в нетрезвом состоянии, грубил, приказывал, взял товар, потом отказался и через некоторое время пришёл уже с открытым флаконом йода, — рассказала корреспонденту 45.ru коллега пострадавшей.

Заявление в полицию продавец уже подала и доработала свою смену в магазине. По ее словам, перед тем как напасть, мужчина извинился.

Йод_2018-04-10