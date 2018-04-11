На реках области и на озере Байкал начались процессы разрушения ледового покрова

Иркутской области продолжается подготовка к безопасному пропуску весеннего паводка.

В населенных пунктах действуют

гидрологические посты и назначены ответственные лица, для наблюдения за паводковой обстановкой. Оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления в телефонном режиме организовано

взаимодействие с Едиными дежурно-диспетчерскими службами органов

местного самоуправления, главами и старостами населенных пунктов,

подверженных подтоплению в паводкоопасный период. За сутки проведено

уточнение обстановки в 18 населенных пунктах в 3-х районах области. На территории региона проводятся превентивные противопаводковые

мероприятия — ослабление ледовых полей путем распиловки льда и его зачернение.

В пожарно-спасательных подразделениях

организована проверка готовности и технического состояния техники к применению на возможные оперативные события.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реке Иркут в районе

н.п. Баклаши — ледостав, вода на льду, на реке Китой — ледостав с полыньями 30%. На реке Белая возле н.п. Мишелевка — ледостав с полыньями

10%, закраины, аналогичная ситуация — на реках Оке в районе н.п. Ухтуй,

и водой на льду — на реке Лене в г. Усть-Куте . Ледостав с торосам также

наблюдается на реках Киренге в н.п. Казачинское и Витиме в г. Бодайбо

На сегодняшний день гидрологическая обстановка стабильная.