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На реках области и на озере Байкал начались процессы разрушения ледового покрова
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На реках области и на озере Байкал начались процессы разрушения ледового покрова 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
В Иркутской области продолжается подготовка к безопасному пропуску весеннего паводка.
В населенных пунктах действуют
гидрологические посты и назначены ответственные лица, для наблюдения за  паводковой обстановкой. Оперативной дежурной сменой Центра управления в  кризисных ситуациях Главного управления в телефонном режиме организовано
взаимодействие с Едиными дежурно-диспетчерскими службами органов
местного самоуправления, главами и старостами населенных пунктов,
подверженных подтоплению в паводкоопасный период. За сутки проведено
уточнение обстановки в 18 населенных пунктах в 3-х районах области. На  территории региона проводятся превентивные противопаводковые
мероприятия — ослабление ледовых полей путем распиловки льда и его  зачернение.
В пожарно-спасательных подразделениях
организована проверка готовности и технического состояния техники к  применению на возможные оперативные события.
По данным Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реке Иркут в районе
н.п. Баклаши — ледостав, вода на льду, на реке Китой — ледостав с  полыньями 30%. На реке Белая возле н.п. Мишелевка — ледостав с полыньями
10%, закраины, аналогичная ситуация — на реках Оке в районе н.п. Ухтуй,
Ие в г. Тулуне, Бирюсе возле н.п. Бирюсинск и на Лене в п. Жигалово. На  реке Уде в г. Нижнеудинске закраины составляют 40%. Ледостав с торосами
и водой на льду — на реке Лене в г. Усть-Куте. Ледостав с торосам также
наблюдается на реках Киренге в н.п. Казачинское и Витиме в г. Бодайбо.
На сегодняшний день гидрологическая обстановка стабильная.
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