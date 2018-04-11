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Мэр Пензы призвал дорожников пользоваться хорошей погодой
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Мэр Пензы призвал дорожников пользоваться хорошей погодой 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Во вторник, 10 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ямочного ремонта дорог областного центра. Мэр осмотрел отремонтированное дорожное полотно на улицах 8 марта, Суворова, Захарова и ряде других, оценив качество работ и состояние улично-дорожной сети в целом на текущий момент.
«Необходимо в кратчайшие сроки приступать к текущему ремонту горячим асфальто-бетоном в соответствие с технологией, а также по программе «Безопасные качественные дороги». Погода позволяет, и мы должны пользоваться каждым погожим днем для реализации намеченных планов», — распорядился Виктор Кувайцев.
По данным мэрии, накануне в Пензе подрядчики восстанавливали городские магистрали литым асфальтом и асфальтобетоном по следующим адресам: проспект Строителей, Чаадаева, дорога от ул. 40 лет Октября до ул. Перспективная, Суворова, Ерик, Измайлова, Транспортная, мост по ул. Бакунина, Бийская, Захарова, Тернопольская 8 марта, Кустанайская и Долгорукова.
С помощью щебня и асфальтового гранулята приводили в порядок проезжую часть на проспекте Строителей, на улицах Кольцова, Минская, Тернопольская, Лядова, Ладожская, Кривозерье, ул. 40 лет Октября, Гоголя, Каракозова, Саранская, Чапаева, Карпинского, 8 марта, Революционная, Володарского, Лозицкой, Рахманинова, Куйбышева, Красная.
Также в этот день дефекты дорожного полотна устраняли на улице Аустрина.
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