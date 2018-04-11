Митинги обманутых дольщиков: вторая половина марта 2018 г. 

Портал ЕРЗ продолжает освещать акции протестов членов инициативных групп проблемных ЖК. Во второй половине марта митинги обманутых дольщиков прошли в Краснодарском крае, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве. В общей сложности в акциях протеста приняло участие около 600 человек. Краснодарский край, 18 марта ЖК «Адмирал». Застройщик — ТПК АРКОМ-ЦЕНТР. Количество участников — 60 человек. Дольщики Геленджика вышли на митинг, на котором потребовали отставки мэра города Виктора Хрестина. Митинг проходил под лозунгом «Виктор Хрестин, ты подвел этот город!». Этот слоган митингующие позаимствовали из молодежного сериала «Стрела». Дольщики пришли с плакатами, изображающими главу города, и надписями «Хрестин отправил нас на кладбище!» и др. К слову, сама акция протеста прошла у ворот городского кладбища. По словам дольщиков, это единственное место, которое местные власти согласовали для проведения митинга, в то время как дольщики просили о площадке в центре города: на Революционной площади, Лермонтовском бульваре, но администрация ответила, что по выходным эти площадки заняты. Как пояснила организатор митинга дольщица Надежда Колмыкова, «администрация долго не могла определиться с датой, а потом назначила митинг на 17 марта у ворот городского кладбища». 72-летний пенсионер Геннадий Золотухин переехал в Геленджик с Дальнего Востока и купил квартиру в ЖК «Адмирал» по ул. Красногвардейская, 79. «Ездил в Геленджик отдыхать, город понравился, красивый, — рассказал он. — Продал четырехкомнатную квартиру в Благовещенске и здесь купил однокомнатную. Сейчас оказался без жилья, живу по съемным квартирам уже два года». В региональной дорожной карте по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованной на сайте Минстроя, информация о ЖК «Адмирал» отсутствует. В митинге принимали участие и пострадавшие соинвесторы дома-долгостроя по ул. Дзержинского, 2. В свое время они приобретали квартиры в строящемся доме. «Мы приехали сюда из разных городов и прошли не одного застройщика, не одну риэлторскую компанию, — рассказала дольщица Ирина Вещикова. — Нам сказали, что здесь так заведено: вы сейчас покупаете квартиру, потом мы их узакониваем». Квартиры в доме по ул. Дзержинского продавались до 2014 года, но в 2015 году строительство было заморожено: застройщик сообщил дольщикам об отсутствии средств на достройку. Юлия Сырбу, еще одна собственница квартиры на Дзержинского, 2, сообщила, что дольщиками было принято решение изыскать собственные средства и достроить долгострой за свой счет. «Мы согласились с тем, что неправильно проинвестировались, и начали сами все делать, стали строителями, — рассказала Юлия. — Сделали экспертизу этого дома, он у нас пригоден, у нас все коммуникации проплачены. Все СНиПы, все нормы: у нас это все соответствует. Были наняты люди, профессиональные строительные бригады». Однако, несмотря на все нарушения, допущенные при заключении договоров, граждане хотят получить свои квартиры и готовы идти на компромиссы. «С администрацией города было заключено соглашение, где зафиксировано, что власти дают нам два месяца на достройку дома, — сообщила активистка. — В администрации обещали продлить этот срок». При этом дольщики дома на Дзержинского, 2 не просят помощи у государства, включения в дорожные карты и пр. Они дополнительно собрали 19 млн руб. для подключения газа. Однако от администрации поступил приказ горгазу: «не подключать — их дом идет под снос». Дольщики вышли на митинг, чтобы привлечь внимание общественности. Их интересует, на каком основании их дом идет под снос как самострой, ведь граждане собирали нужную сумму. При этом ответ администрации («Вы не уложили ваши процедуры в два месяца») людей не устраивает. Несколько раз дольщики пытались оспорить распоряжение в судебном порядке, но им было отказано в исковых требованиях. По итогам митинга была принята резолюция требованием об отставке главы города. Кроме того, граждане обратились к губернатору региона Вениамину Кондратьеву с просьбой изменить площадку для проведения митингов в Геленджике место более доступное и «не такое унизительное для участников акций и близких усопших». Краснодар, 20 марта ЖК «Лучистый». Застройщик — ЖСК «Лучистый». Количество участников — 10 человек. Пайщики ЖСК «Лучистый» провели акцию возле администрации Краснодарского края. Номинальные владельцы квартир в долгострое по ул. Шевкунова, 5 в пос. Российском близ Краснодара требуют от чиновников помощи в поиске инвестора, который сдаст их дом в эксплуатацию. Хотя объект находится уже в высокой степени готовности, достроить его все же пока не могут: в отношении застройщика возбуждено уголовное дело. Участники акции протеста настаивают на признании их объекта проблемным на уровне администрации Краснодарского края, считая, что эта мера поможет решить вопрос с завершением строительства. Также дольщики требуют помощи в организации финансировании, оптимизации сметно-экспертных расходов, проектировании, ТУ, монтаже и подключении объекта к коммуникациям. Кроме того, граждане требуют по примеру многих субъектов Федерации поскорее принять региональный закон о помощи обманутым дольщикам (как сообщал в конце марта портал ЕРЗ, такой закон пока принят на Кубани в первом чтении). На площади перед зданием краевой администрации дольщики ЖСК «Лучистый» стояли с плакатами «Требуем принятия закона и привлечения инвестора!». На транспарантах было указано, что от неправомерных действий застройщика пострадало уже 147 семей. Напомним, что заселения в квартиры долгостроя по ул. Шевкунова, 5 пайщики ждут с 2014 года. По оценке владельцев квартир, завершить все работы в жилом комплексе можно за два месяца. Ориентировочная сумма для завершения строительства — 50 млн руб. Требуется подключить коммуникации. Однако финансовые возможности самих пайщиков исчерпаны, они не в состоянии самостоятельно собрать недостающую сумму. Многие из них выплачивают ипотеку за недостроенные квартиры и при этом снимают жилье. Уголовное дело в отношении застройщика и председателя кооператива Михаила Тульского заведено по статье «мошенничество». Жилищно-строительному кооперативу в помощи со стороны краевых властей отказано. В феврале 2018 года Андреей Алексеенко, вице-губернатор Краснодарского края (региона, где проблема обманутых дольщиков, как неоднократно отмечал портал ЕРЗ, стоит особенно остро) сообщил, что планируется как можно быстрее сократить на Кубани количество долгостроев. При этом он заявил главам муниципалитетов, что оправдания относительно затяжки поиска инвесторов замороженных жилых комплексов больше не принимаются и потребовал максимально ускориться для решения проблем обманутых дольщиков: «Все дома можно достроить, патовых ситуаций нет». В январе в крае сдали в эксплуатацию 14 проблемных объектов, в первом квартале планируется закрыть вопрос еще по пяти, а до мая нынешнего года количество число кубанских долгостроев должно сократиться до 50, отметил замглавы региона. В региональной дорожной карте по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованной на сайте Минстроя, информация о ЖСК «Лучистый» отсутствует. Фото: www.primamedia.gcdn.co Челябинск, 26 марта ЖК «Чурилово Lake City». Застройщик — ООО «Речелстрой». Количество участников — 5 человек. Дольщики микрорайона «Чурилово Lake City» провели серию одиночных пикетов у горадминистрации, Следственного управления, прокуратуры Челябинской области, СИЗО №1, приемной застройщика, и областной палаты адвокатов. По мнению горожан, собственник арестованный компании-застройщика Андрей Пязок, который, как ранее информировал портал ЕРЗ, находится в СИМО в рамках уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Как сообщалось, по решению Центрального районного суда г. Челябинска г-н Пязок останется под стражей до 11 апреля. При этом сами пострадавшие граждане идти на попятную не намерены: «Мы вновь и вновь будем закидывать всевозможные органы и инстанции жалобами, обращениями, митинговать, шуметь, устраивать акции и делать все возможное и невозможное, но о нас мы забыть никому не дадим», — заявляют активисты. Напомним, что по версии следствия в 2015—2016 годах руководители компании-застройщика «Речелстрой» (3-е место в ТОП по Челябинской области на 1 января 2018 года) похитили денежные средства дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City». При этом несколько сотен миллионов рублей девелопер потратил не на строительство объекта, а распорядился ими в своих целях. В результате в рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны более 700 граждан, а сам Андрей Пязок обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Писал портал ЕРЗ и о том, что челябинские власти стали действовать более динамично и ответственно после того как местным дольщикам лично позвонил Президент России Владимир Путин. Глава государства обсудил ситуацию вокруг «Чурилово Lake City» и заявил, что берет ее под личный контроль. И хотя в региональной дорожной карте на сайте Минстроя информация по ЖК «Чурилово Lake City» пока не опубликована (правда, там говорится о подготовке дополнений в дорожную карту по 11 объектам «Речелстроя») застройщика уже можно найти в региональном списке. Вероятно, и план-график по достраиванию объектов некогда крупнейшего девелопера Южного Урала «появится в ближайшее время. Фото: www.dostup1.ru Санкт-Петербург, 27 марта ЖК „Ижора парк“. Застройщик — Normann. Количество участников — 7 человек. У Смольного провели одиночные пикеты обманутые дольщики ЖК „Ижора Парк“ — многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой, расположенного в пос. Металлострой по ул. Садовой. Плакаты дольщиков отражают их настроение и взывают о помощи к администрации города: „Хватит обманывать! Сколько можно ждать! Власти, помогите!“ и др. Этот митинг дольщиков „Ижора парк“ — не первый. В январе ЕРЗ сообщал об участии ижорцев в акции протеста обманутых дольщиков объктов Normann у Финляндского вокзала. Напомним, что застройщик обещал сдать ЖК „Ижора парк“ в конце 2015 года, затем сроки отодвинулись на IV квартал 2017 года. Но к концу минувшей осени темпы строительства, по словам дольщиков, вновь притормозили из-за нового проекта застройщика — апарт-отеля. В итоге в декабре компания представила Смольному новый график достройки, по которому ввод комплекса запланирован на март 2018 года. И что в итоге? На дворе уже апрель, а объект все еще не сдан. Судя по пояснениям директора по связям с общественностью компании Normann (33-е место в ТОП по РФ, 5-е место в ТОП по Ленинградской области, 25-е место в ТОП по Санкт-Петербургу) Олега Ведутова, единственной причиной, по которой не сданы объекты, является нехватка денежных средств. Между тем, как сообщал портал ЕРЗ, генеральный директор ООО „Норманн“ Борис Бросалин проходит по нескольким уголовным делам (неисполнение решения суда и злостное уклонение от выплаты неустоек и штрафов дольщикам). По информации от дольщиков, если к лету Normann передаст городу 44 квартиры, компании будет предоставлен на льготных условиях новый участок под строительство на Муринской дороге. Граждане переживают, что такой метод только отвлечет застройщика от своих прежних несданных объектов. В дорожной карте Санкт-Петербурга ЖК „Ижора парк“ фигурирует. Согласно плану-графику завершить строительство объекта за счет собственных и привлеченных средств планируется в I квартале 2018 года. Фото: www.rosbalt.ru Москва, 31 марта ЖК „Царицыно“. Застройщик — АО „МКХ“ (новый застройщик — АО „Мосотделстрой №1“). Количество участников — 500 человек. На Красной Пресне у памятника Героям 1905 года прошла очередная акция протеста дольщиков ЖК „Царицыно“. К товарищам по несчастью присоединились дольщики ЖК „Марьино-град“, ЖК „Ново-Никольское“, ЖК „Пятницкие кварталы“ и других проблемных долгостроев Московского региона. Участники высказали претензии к руководству городского стройкомплекса и лично мэру города Сергею Собянину. Предыдущую акцию протеста царицынцы, как информировал портал ЕРЗ, провели 14 марта. А в феврале, глава Москвы сообщил о решении достроить за счет города три проблемных ЖК: „АкадемПалас“, „Терлецкий парк“ и „Царицыно“. „Прошло уже два месяца, но, к сожалению, никаких сдвигов по возобновлению строительства не наблюдалось“, — сообщила порталу ЕРЗ член инициативной группы дольщиков ЖК „Царицыно“ Елена Годлевская. По ее словам, строительство пока не началось, объекты новому застройщику не переданы, а постановления о механизме и программе выполнения финансирования не выпущены. По словам дольщиков, 27 февраля было проведено совещание с участием представителей всех заинтересованных сторон по вопросу достройки комплекса, но ни один пункт протокола так и не выполнен. „Сроки сдачи объектов в дорожных картах сдвигаются. Москомстройинвест провел несколько совещаний с представителями ЖК „Царицыно“ с участием представителей прежнего застройщика. Но при этом создается стойкое ощущение, что все мероприятия проводятся с целью создания псевдоэффекта работы“, — убеждена Елена. Дольщики уверены: заявление о бюджетном финансировании было выпущено властью лишь для того, чтобы сгладить волну народного недовольства накануне выборов, а потом про дольщиков самого большого проблемного долгостроя России и Москвы вновь забыли. Заявления властей о том, что для передачи стройки новому застройщику требуется лишь введение конкурсного производства, у царицынцев вызывает здоровый скепсис, основанный на опыте других ЖК. Например, в „Терлецком парке“ уже два года как введено конкурсное производство, однако объект так и не начали достраивать. К слову, как на днях сообщал портал ЕРЗ, 5 апреля Арбитражным судом Московской области вынесено решение о введении конкурного производства в отношении ОАО „Московский комбинат хлебопродуктов“. Напомним, это второй крупнейший застройщик-банкрот после СУ-155. Конкурсное производство в отношении застройщика ЖК „Царицыно“ открыто сроком на 6 месяцев. Дольщики ЖК „Царицыно“, присутствующие на заседании, не возражали против процедуры. Стоит отметить, что введение в отношении ОАО „МХК“ конкурсного производства автоматически означает наступление страхового случая: дольщики жилого комплекса вправе требовать выплаты страхового возмещения. „Исполнительная власть субъектов Федерации не спешит выполнять Поручения Президента, — говорится в резолюции митинга дольщиков Москвы и Подмосковья, которая была направлена в адрес Президента и премьер-министра РФ. — Вместо возобновления строительства, ввода домов в эксплуатацию и передачи гражданам оплаченных ими квартир она искажает реальную картину по количеству пострадавших граждан, препятствует учету их в Реестре пострадавших граждан, не признает объекты проблемными“. В числе требований, выдвинутых обманутыми дольщиками столичных ЖК, есть такие: • незамедлительно оформить правовой акт (постановления Правительства Москвы) о финансировании и завершении строительства проблемных объектов ЖК „Царицыно“, „Академ-Палас“, „Терлецкий парк“ за счет бюджетных средств и городской организацией; • обязать Правительство Москвы отчитаться о проделанной работе по поиску нового инвестора-застройщика для остальных проблемных объектов. Согласно дорожной карте по решению проблем дольщиков Москвы, опубликованной на сайте Минстроя, ввести ЖК „Царицыно“ в эксплуатацию на основе финансирования за счет собственных и привлеченных средств нового инвестора планируется в период с III квартала 2018-го по IV квартал 2021 года. Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ