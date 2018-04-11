Митинги обманутых дольщиков: вторая половина марта 2018 г. 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Предприниматели Башкортостана: Предложение о переносе кинотеатров и игровых зон на первые этажи ТРЦ некомпетентно

Эксперт Кирилл Лушин (МГСУ): В приказе Минстроя о повышении энергоэффективности новостроек на 50% за 10 лет цифры просто взяты с потолка