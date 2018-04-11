Сотрудники Роспана вошли в экспертную комиссию чемпионата CASE-IN

Пять представителей АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», дочернего общества ПАО «НК „Роснефть“ , приняли участие в работе экспертной комиссии отборочного тура Международного инженерного чемпионата CASE-IN, стартовавшего в феврале. Он стал правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела и Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов.

Начальник управления геологии Игорь Тихомиров и руководитель группы по молодежной политике Наталья Боярских представляли Роспан в Санкт-Петербургском горном университете. Старший менеджер по НИР Александр Ломухин оценивал работу конкурсантов в Национальном исследовательском Томском политехническом университете . Заместитель генерального директора — главный геолог Алексей Снохин работал в составе жюри в Тюменском индустриальном университете, а начальник управления разработки месторождений Сергей Ромашкин участвовал в экспертной комиссии в Российском госуниверситете нефти и газа имени И. М. Губкина.

В рамках федерального кейс-чемпионата студенты престижных вузов России и ближнего зарубежья решают инженерные кейсы: практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Например, участникам необходимо было проанализировать условия месторождения „Снежное“, оценить запасы углеводородов и предложить эффективную систему разработки и технологию добычи нефти и газа. Также они должны были обосновать схему разбуривания месторождения, выполнить расчеты профилей добычи по всем выбранным объектам разработки с обоснованием стартовых дебитов, темпов падения, темпов отбора, системы поддержания давления и определить факторы, влияющие на обустройство. Затем им предстояло предложить эффективную технологию сбора и транспортировки добытых углеводородов, привести план-график реализации предлагаемых мероприятий, структуру затрат, объем инвестиций и предложить источники финансирования, оценить КПЭ проекта.

Интересный и довольно сложный проект потребовал от студентов комплексного подхода, но они справились с поставленной задачей.

Все направления чемпионата в текущем году объединяет общая тема „Развитие Арктики“. В ходе отборочных этапов несколько тысяч студентов из более 50 вузов соревнуются в шести отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика. В соответствии с регламентом участники за десять дней должны были решить инженерный кейс по определенной теме и защитить свои проекты перед экспертной комиссией.

»Считаю, что все конкурсанты уже победили, потому что взялись за решение нестандартной задачи, достойно оформили и защитили свои решения. Разумеется, работы команд, участвующих в соревновании не первый год, выделяются более высоким уровнем исполнения. Но высокий потенциал демонстрируют все участники", — рассказывает А. Ломухин.

Финал чемпионата пройдет в Москве в конце мая. Лучшие инженерные студенческие команды получат возможность пройти практику в ведущих отраслевых компаниях.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», уже вошло в традицию организовывать мероприятия, способствующие привлечению на предприятие высокообразованной, талантливой, перспективной молодежи из числа студентов ведущих технических вузов страны. Это и выездные встречи, и деловые оценочные игры, и научно-технические и научно-практические конференции. Последние оказываются особенно эффективными, служа прекрасной стартовой площадкой для студентов и давая им возможность раскрыть свой потенциал, генерировать свежие идеи и проекты, увидеть себя в будущей профессии.

"Для работодателей подобные мероприятия — отличная платформа для отбора будущих специалистов, умеющих нестандартно мыслить и нацеленных решать актуальные практические задачи", — отметила Н. Боярских.