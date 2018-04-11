Красноярские школьники разработали особую модель электронного замка

Ученики гимназии № 1 «Универс» Сергей Горлов и Егор Тихомиров спроектировали и запрограммировали собственную модель электронного замка. Он состоит из конических шестерен, аккумулятора, платы, светодиодов, сервопривода, блока питания и защитного корпуса. Работа замка не зависит от электричества. Если оно отключается, срабатывает резервная система питания. Ребята говорят, что разработанный ими электронный замок надежнее, долговечнее, безопаснее и при этом дешевле других.

Действует устройство просто: человек прикладывает к замку карту, если тот ее «узнаёт», дверь открывается. Если нет — попасть в помещение невозможно. Казалось бы, таких замков много. Но ребята, кроме того, создали специальное приложение. Пользователь может авторизоваться в системе, добавить новые прокси-карты или удалить старые, посмотреть историю использования ключей и время открывания двери. И если он потерял или забыл карту, то сможет открыть дверь через это приложение.

Ребята создали свою разработку в школьном центре инновационного творчества. И там же ее применили. Сейчас преподаватели и школьники могут открывать дверь в помещения центра при помощи прокси-карты.