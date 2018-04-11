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Красноярские школьники изобрели и распечатали электронный замок
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Красноярские школьники изобрели и распечатали электронный замок 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования мэрии.
Электронный замок спроектировали, запрограммировали и распечатали на 3D-принтере ученики гимназии №1 «Универс» Сергей Горлов и Егор Тихомиров. Замок мальчишки смастерили из шестеренок, платы, аккумулятора, светодиодов и других составляющих, часть из которых изобретатели сами смоделировали и распечатали на 3D-принтере. Чудо-замок не зависит от наличия электричества — при его отключении включается резервная система питания.
Электронный замок оказался оптимальное других типов устройств — более дешевый, безопасный и удобный. Чтобы им воспользоваться, достаточно приложить карту. Кроме того, существует приложение, которое поможет, если карту случайно оставить дома. Нужно только авторизоваться в системе.
Сейчас замок проходит проверку в центре молодежного инновационного творчества. Ребята считают, что их электронный замок может пригодится в других школах города или даже в обычных квартирах.
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