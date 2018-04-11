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В Оренбурге закрыли спуск к пешеходном мосту через Урал
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В Оренбурге закрыли спуск к пешеходном мосту через Урал 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге с 10 апреля закрыт спуск к Уралу на Набережной. Реконструкция любимого многими горожанами места отдыха, началась в прошлом году и продолжается в этом сезоне. Для оренбуржцев и гостей города закрыт не только сам спуск к Уралу, но и спуск через Елизаветинские ворота. Теперь попасть в Зауральную рощу можно либо по канатной дороге, либо по автомобильном мосту. Кстати, стоимость проезда на фуникулере в этом году выросла с 50 до 70 рублей. Планируется, что работы следующего этапа реконструкции Набережной и спуска к Уралу завершится к Дню города.
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