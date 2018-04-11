«Харизмы нет»: в Сети обсуждают Алсу в новом видеоклипе

После длительного затишья в музыкальной карьере певица Алсу записала новую песню и выпустила клип на нее. При этом многие решили, что композиция получилась рядовой, потому что у артистки нет харизмы.

Спустя долгое время певица Алсу наконец решила порадовать поклонников новой песней «Не молчи» и клипом на нее. Напомним, что артистка очень рано начала выступать на сцене. Уже в 15 лет она записала два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда», которые стали хитами и визитной карточкой Алсу. В 2000 году, будучи 17-летней девушкой, певица заняла второе место на международном конкурсе «Евровидение», исполнив песню «Solo». Позже Алсу вышла замуж, родила троих детей и все меньше появлялась на сцене, уделяя время семье. На днях певица рассказала про новую композицию и представила видео на нее.

«Я давно искала песню, в которой каждый человек нашёл бы что-то своё, сокровенное. И я её нашла. «Не молчи» для одних — крик души, для других — путь преодоления, для кого-то — воспоминания… Эта песня такая разная. И восприятие её зависит от того состояния, в котором ты находишься в данный конкретный момент. У одних она вызывает слезы, другие слышат в ней призыв к борьбе, третьи начинают танцевать под неё, а кто-то погружается в размышления о том, что было, как было и как будет…» — написала Алсу. Однако в Сети творчество артистки восприняли неоднозначно. Если на странице певицы ее поклонники были в восторге от песни и клипа, то в микроблогах Сергея Лазарева Филиппа Киркорова , которые решили поддержать коллегу, комментаторы не скупились на критику.

«Красавица, но голоса нет и не было никогда» «Спасибо папе нефтяному магнату, сама бы ничего не добилась» «Ух, какой голос, какой ритм! Это явный хит! Хочу слушать эту песню снова и снова! Спасибо, Алсу!» «Она поет еще? Сто лет не слышно было» «Все дано: внешность, деньги, голос. А харизмы нет, ни одна песня не запоминается»

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 9 Апр 2018 в 8:30 PDT Отметим, что внешность Алсу и ее элегантный стиль всегда восхищали ее поклонников. Однако недавно они заметили, что лицо их кумира уже не выглядит так, как прежде. Фанаты заподозрили звезду в том, что она сделала уколы красоты.