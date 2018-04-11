Участие войск НКВД в защите Сталинграда и другие забытые подвиги

Защита Сталинграда — это история одного большого подвига сотен тысяч защитников города. Красноармейцы и ополченцы, железнодорожники, милиционеры и даже служебные собаки участвовали в жестокой битве на берегах Волги. Не все их подвиги на слуху, но каждый заслуживает благодарной памяти потомков.

НКВД обороняет Сталинград

«Русские ожесточенно сражаются, — писал генерал Паулюс в августе 1942 года. — Наши потери растут с каждым шагом, который мы делаем по направлению к Сталинграду. Наш наступательный порыв иссякает». Но мощь оккупантов была еще очень велика. Поэтому на защиту Сталинграда была выделена 10-я стрелковая Сталинградская ордена Ленина дивизия внутренних войск НКВД СССР.

Это подразделение было сформировано в феврале 1942 года на основании постановления Государственного комитета обороны СССР №1099-сс от 4 января 1942 «Об организации гарнизонов войск НКВД в городах, освобождаемых Красной Армией от противника». Бойцы НКВД, по мнению Сталина, являлись последним резервом, который направлялся на самые тяжелые участки фронта.

В состав дивизии вошли пять стрелковых полков. Впоследствии им были приданы железнодорожные части и отряд СИТ (собак истребителей танков). Бойцы НКВД выполняли свои служебные обязанности — несли службу заграждения, выявляли диверсантов, дезертиров и предателей. Но когда немецкие войска подошли к городу, все силы были брошены на отпор врага.

Когда враг наступает

В задачу 269-го стрелкового полка ВВ НКВД входило обеспечение правопорядка. Так, в августе 1942 года в Сталинграде и пригородах были задержаны 2733 человека из числа преступных элементов, в том числе 1812 военнослужащих и 921 гражданское лицо. При подходе немцев стрелковый полк занял оборонительные позиции.

7 сентября началось массированное наступление немцев. После артподготовки в атаку поднялась вражеская пехота. Стоявшая на передней линии 112-я армейская стрелковая дивизия не выдержала натиска. «Красноармейцы, в панике бросая оружие, бежали со своих оборонительных рубежей в направлении города», — говорилось в одном из донесений.

Тогда солдаты 1-го и 3-го батальонов 269-го полка НКВД под градом осколков от бомб и снарядов вышли из окопов и выстроились живой цепью лицом к бегущим. Таким образом удалось остановить и собрать в боеспособные подразделения свыше 900 солдат и офицеров Красной Армии.

272-й стрелковый полк ВВ НКВД СССР с 28 августа по 7 сентября выявил и передал в органы военной контрразведки и милиции 1935 человек из числа преступного элемента. Боевое крещение случилось вечером 3 сентября. Танкам и группе немецких автоматчиков удалось прорваться к КП полка. Тогда батальонный комиссар И. М. Щербина поднял штабных работников в штыки. Щербина лично уничтожил трех фашистов в рукопашной битве. Уцелевшие немецкие автоматчики бежали. [С-BLOCK]

С 4-го по 9 сентября 272-й полк неоднократно переходил в контратаку. При попытке отбить высоту 146,1 немецкий пулеметчик огнем из дзота не давал идти в наступление. Тогда красноармеец Алексей Ващенко закрыл своим телом амбразуру огневой точки. Этот подвиг он совершил за год до Александра Матросова . Но если по поводу Матросова до сих пор спорят, не веря в жертвенный героизм советского солдата, то о поступке Ващенко свидетельствовала военный фельдшер Коленская. «На моих глазах был ранен А. Ващенко, а затем он с большим усилием поднялся и закрыл своим телом амбразуру дота», — рассказывала она.

Батальонный комиссар Иван Щербина принял руководство полком 19 сентября, когда погибло все руководство. Понимая, что им долго не продержаться, он написал свою знаменитую записку: «Привет, друзья. Немцев бью, окружен кругом. Ни шагу назад — это мой долг и моя натура. Мой полк не позорил и не опозорит советское оружие. Если я погиб, одна моя просьба — семья. Другая моя печаль — надо было бы еще сволочам дать по зубам, то есть жалею, что рано умер и фашистов убил лично только 85 штук. За советскую Родину, ребята, бейте врагов!»

Еще один штабной герой — делопроизводитель политчасти 271-го полка ВВ НКВД Сухоруков. При наступлении немцев сержант госбезопасности расстрелял из автомата шестерых фашистов, а когда завязался рукопашный бой, прикладом убил ещё троих. Всего в сентябрьских боях за Сталинград на счету отважного делопроизводителя было 17 уничтоженных вражеских солдат и офицеров.

Железнодорожники встали в строй

Оборону в центре Сталинграда осуществлял 84-й отдельный восстановительный путевой батальон под командованием майора П. М. Шеина. В сентябре 1942 года батальон приписали к полку НКВД. Солдатам выдали противотанковые ружья, пулеметы, гранаты и бутылки с горючей смесью, плохонькие ружья заменили на лучшее вооружение.

Самый жестокий натиск врага пришлось отражать у железнодорожного моста через реку Царица. Взвод лейтенанта Шпанюка самоотверженно дрался, но был практически полностью уничтожен вместе с командиром. В расположение роты смогли добраться только несколько израненных бойцов. [С-BLOCK]

Десять дней железнодорожники вели напряженные бои. Были уничтожены три немецких бронетранспортера вместе с пытавшимися покинуть боевые машины экипажами. В ответ враг ударил авиацией, затем пошел в атаку. Неся тяжелые потери, железнодорожники держались, пока 15 сентября не подошла смена — 13-я гвардейская дивизия генерала Родимцева.

Впоследствии весь личный состав 84-го путевого батальона железнодорожных войск был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Командиру П. М. Шеину за особые заслуги также присвоили звание Героя Социалистического Труда и вручили ордена Ленина.

Танкисты их боялись больше пушек

В состав 282-го стрелкового полка 10-й дивизии ВВ НКВД был включен 28-й отдельный отряд СИТ: 202 человека личного состава и 202 специально обученные собаки. Командовал отрядом старший лейтенант А. С. Кунин.

Собак с проводниками ставили в тех местах, где ожидали прорыв вражеских танков. На животных вешали вьюки с тротилом. Порядок отражения танковой атаки был таков: впереди — кинологи с собаками, за ними — артиллеристы. Первыми выпускали снаряды артиллеристы. Потом, когда танки подходили на расстояние менее 50 метров, пускали собак. Если отправить собаку раньше, животное могут расстрелять. Немцы специально охотились за этими собаками — танкисты боялись их больше пушек. Если снарядом пробьет танк, экипаж сможет выбраться, а собаки подрывали боевые машины так, что ничего живого не оставалось. [С-BLOCK]

15 сентября в бою собаки взорвали шесть танков. Их проводники под командованием А. С. Кунина обезвредили свыше 30 автоматчиков вермахта. Многие проводники были ранены. Собаки погибали вместе с вражескими танками.

За период сентябрьских боев 28-м отрядом СИТ были уничтожены или повреждены 32 боевые машины противника, истреблены свыше роты немецких автоматчиков. К началу октября в живых в отряде оставались 54 человека и 54 служебные собаки. Старший лейтенант Кунин был удостоен ордена Красной Звезды, а в честь фронтового подвига СИТ воздвигли мемориал «Истребителям фашистских танков, служебным собакам-подрывникам 10-й стрелковой дивизии НКВД».