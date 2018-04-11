На затопленную до кладбища дорогу жалуются новосибирцы

Тревожные вести поступают из дачного некоммерческого товарищества «Березка» в Новосибирском районе: две улицы в населенном пункте полностью затоплены, сообщает «АСТ-54».

Жители присылают фотографии, по которым в полной мере можно оценить масштаб бедствия. Особенно возмутила дачников ситуация на центральной дороге из ДНТ «Березка» в поселок Крупской: «Каждый год мы тонем. Все жители с круглогодичным проживанием. Глубина составляет больше метра», — пишет жительница «Березки». По ее словам, дети местных жителей, в основном в возрасте от 2 месяцев до 10 лет, «остались без школы и медицинской помощи».

В бедственном положении и дорога к кладбищу поселка им. Крупской. «Два дня назад, когда через нашу лужу еще можно было проехать, покойников на кладбище носили через наше общество», — рассказывают жители.

«Продам лодку с мотором, не дорого», «Домик на берегу моря, при продаже можно указывать», «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» — с юмором отреагировали пользователи социальных сетей на ситуацию с дорогами. «На фото дома лямов под 10 стоят. Скинулись бы на специалиста, который рассчитает водоотведение. Думаю, у проблемы есть решение. Вода, скорее всего, с полей», — советуют пострадавшим жителям.