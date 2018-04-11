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Министр Александр Ткачев обсудил с Юрием Бергом предстоящую посевную
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Министр Александр Ткачев обсудил с Юрием Бергом предстоящую посевную 

ProOren 2 часа назад
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев накануне встретился с Губернатором Юрием Бергом. Они обсудили темпы развития агропромышленного комплекса региона.
По официальной информации, объем сельхозпроизводства в Оренбуржье повысился на 7,4% относительно 2016 года. Доля Оренбургской области в валовом региональном продукте на сегодня превышает 10%. Министр выразил надежду, что темпы роста продолжатся.
Юрий Берг рассказал, что аграрии области в прошлом году рекордный урожай:
«Мы уделяем пристальное внимание обновлению технопарка и соблюдению агротехнологий, развитию мелиорации, наращиваем площадь посева озимых культур — «гарантийного фонда» оренбургского урожая», — сказал Губернатор.
В регионе завершается подготовка к посевной: увеличена площадь для засухоустойчивых культур и озимого клина. Вся площадь составит 4,25 млн га — выше уровня прошлого года.
Отметим, что на проведение полевых работ в этом году выдано кредитов на сумму 911 млн рублей. В соответствии с Планом льготного кредитования на краткосрочные кредиты предусмотрено 231 млн рублей. Александр Ткачев сообщил, что в реестр принято 265 заявок от 223 заемщиков из Оренбуржья.
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