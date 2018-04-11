Собирается ли Россия нанести ответный санкционный удар?

Некоторые из новых и главных образцов ракетоносителей США в значительной степени зависят от поставок российских ракетных двигателей серии РД-180. Об этом очень хорошо знают обе стороны — США и Россия . «Россия может рассмотреть возможность ограничения поставок ракетных двигателей в США, чтобы это могло противодействовать увеличению пошлин, налагаемых США на экспортируемую российскую сталь». Как сообщило 3 апреля российское государственное информационное агентство, эксперты из Российского института стратегических исследований заявили, что на повышение пошлин на сталь Россия должна предпринять такие же контрмеры, как и Китай . Помимо ограничения экспорта титановых сплавов, необходимых для США, российская сторона также может ограничить поставку в Соединенные Штаты российских ракетных двигателей серии РД-180. Российские эксперты считают, что этот шаг нанесет серьезный удар по американской аэрокосмической отрасли.

Временно незаменимый для США российский двигатель РД-180 В области аэрокосмической промышленности США и Россия являются наиболее интенсивно конкурирующими странами, но есть некоторые странные виды сотрудничества и это, прежде всего — ракетные двигатели серии РД-180, закупаемые США у России, с помощью которых происходит доставка людей на МКС. Начиная с первых космонавтов на Международной космической станции 2 ноября 2000 года, все миссии по транспортировке космонавтов на сегодняшний день и большинство грузовых космических кораблей были запущены Россией. Российский космический аппарат «Союз-МС» является единственным средством доставки астронавтов «туда и обратно» на МКС. Тем не менее, удивительно, что на фоне того, когда, Соединенные Штаты неоднократно накладывали санкции против России, однако, контрсанкции России могут показаться более мощными, но она (Россия) ни разу не отказала американским астронавтам в пользовании российскими космическими аппаратами.

Международная космическая станция может использовать только космические аппараты российского производства для доставки астронавтов.

Еще более странно то, что Россия не наложила санкции в отношении доступа американцев к космическому пространству, а наоборот подписала новые контракты на продажу США ракетных двигателей РД-180. В дополнение к поставке 101 единицы ракетных двигателей РД-180 в США до конца 2018 года планируется поставка еще 60 агрегатов. В ракетных двигателях серии РД-180 в основном используется в качестве первой ступени ракеты США «Титан», а РД-181 в основном используется в качестве первой ступени ракеты-носителя «Антарис» производства American Orbital Technology Corporation. Были аргументы в пользу того, что, если Россия перестанет продавать ракетные двигатели серии РД-180 в Америке, то это будет иметь большое влияние на запуск тяжелых спутников США и, следовательно, на программы глубокого освоения космоса в гражданских целях.

США активизировали НИОКР двух моделей ракетных двигателей, которые могут заменить РД-180 Причина, по которой влияние России в этом вопросе настолько велико, заключается в том, что США не смогли разработать и предложить замены моделям ракетным двигателям серии РД-180. Фактически уже при покупке ракет российского производства США решили разработать собственный ракетный двигатель AR1 для запуска ракеты «Титан V» для доставки тяжелых спутников военного назначения. Однако только в 2019 году США смогут провести пусковые испытания ракетного двигателя, который бы смог заменить российский аналог. Другой аналог российской ракеты — BE-4, разрабатываемый американской орбитальной технологической компанией, как говорят, только в 2028 году сможет заменить российские ракетные двигатели. В настоящее время Соединенные Штаты не смогут отказаться от ракетных двигателей серии РД-180, и поэтому будут предусмотрены дополнительные планы по закупкам данных агрегатов. Однако сейчас, в момент, когда США продолжают вводить санкции в отношении России, РФ не может не использовать данный ход.

Китай хотел купить РД-180, но Россия до сих пор колеблется в этом вопросе

Согласно анализу, если ракетные двигатели серии РД-180 будут запрещены санкциями, то Россия, скорее всего, понесет потери в размере 3 миллиардов долларов США, но таким образом влияние на США станет еще больше, так как Америке требуется вывод в космос большое количество военных и гражданских сверхмощных спутников, которые в такой ситуации не смогут быть запущены по графику. Поэтому, если Россия решит навязать Соединенным Штатам санкции в отношении ракетных двигателей РД-180, то это может привести к тому, что США могут пойти на компромиссы, которые могут уменьшить или ослабить давление на Россию. Однако теперь, когда Россия борется с жесткими западными санкциями, действительно ли будет принято решения, учитывая огромные суммы контрактов в иностранной валюте, на самом деле пока неизвестно. Однако, если Россия сможет наложит контрсанкции, она, вероятно, заставит США сесть за стол переговоров, иначе ситуация с Россией не изменится.