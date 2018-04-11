Для самки приморского леопарда предложили более 600 вариантов имен

ВЛАДИВОСТОК , 11 апр — РИА Новости . Пять вариантов имени для самки дальневосточного леопарда вышли в финал голосования: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда, сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

В преддверие шестилетия «Земли леопарда» в группах нацпарка в социальных сетях была запущена акция по выбору имени для одной из самок дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Пользователям было предложено назвать свой вариант, а затем принять участие в голосовании за одно из пяти имен — самых популярных среди названных.

"Пользователи социальных сетей назвали более 600 вариантов имени для самки дальневосточного леопарда Leo 61F в рамках акции, приуроченной к шестилетию «Земли леопарда». Теперь подписчикам национального парка предстоит выбрать одно из пяти наиболее часто предлагаемых имен: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна или Надежда", — говорится в сообщении.

В социальных сетях предлагали назвать леопарда Венерой, Афродитой, Артемидой и Лакшми. Также пользователи писали имена, связанные с географией: Приморочка, Хасания и Шаморой — по китайскому названию бухты в пригороде Владивостока.

Итоги акции будут подведены 17 апреля.

Leo 61F — молодая самка, живущая на юге «Земли леопарда». Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. По мнению специалистов, три года назад она только вышла из-под материнской опеки, а значит сейчас ей около четырех-пяти лет. По данным фотомониторинга, Leo 61F еще не рожала котят.