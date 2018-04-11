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CNN: Трамп хочет уволить заместителя генпрокурора, чтобы надавить на Мюллера
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CNN: Трамп хочет уволить заместителя генпрокурора, чтобы надавить на Мюллера 

Газета.Ru 24 минуты назад
Президент США Дональд Трамп хочет уволить заместителя генерального прокурора Рода Рознстейна, чтобы надавить на спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, а также причастен к обыскам у адвоката президента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседников издания, Трамп может попытаться уволить и генпрокурора США Джеффа Сешнса — они считают, что увольнения одного Рознстейна не хватит, чтобы «удовлетворить» президента после обысков у его адвоката Майкла Коэна. Источники также отмечают, что Трамп испытывает недовольство в отношении министерства юстиции США, так как, по его мнению, ведомство не приложило достаточных усилий, чтобы оградить его от расследования Мюллера.
Ранее газета Washington Post писала, что адвоката Трампа подозревают в банковских махинациях. Также ранее адвокат рассказал о «совершенно законных» выплатах порноактрисе, которая занималась сексом с Трампом.
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