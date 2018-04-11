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Спорткомплекс для занятий гимнастикой построят в Приморье
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Спорткомплекс для занятий гимнастикой построят в Приморье 

АиФ-Владивосток 44 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Вопрос строительсва спорткомплекса для занятий гимнастикой вынесен на повестку дня по поручению врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. На еженедельном совещании глава региона поручил своему заместителю оказать содействие детско-юношеской спортивной школе «Гармония», воспитанники которой ежегодно занимают призовые места на соревнованиях всероссийского уровня.
Рабочую встречу с руководством муниципального бюджетного учреждения допобразования «Детско-юношеская спортивная школа „Гармония“ по поручению Андрея Тарасенко провел вице-губернатор Павел Серебряков. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся состояния здания спортивной школы, условий, в которых тренируются юные гимнасты.
Старейшая спортивная школа края, образованная в 1952 году, сегодня работает в одном из зданий исторического квартала „Миллионка“ на Пограничной, 12б. Спортзал ДЮСШ оборудован только для занятий спортивной гимнастикой, в нем установлены гимнастические снаряды, на полу специальное покрытие. В Приморье это единственный спортзал, предназначенный для занятий спортивной гимнастикой.
»Но у отделения художественной гимнастики своего помещения нет, поэтому для занятий с детьми приходится арендовать спортивные залы в спорткомплексах Владивостока», — сообщила и.о. директора детско-юношеской спортивной школы «Гармония» Анна Андрейченко.
В настоящее время в ДЮСШ «Гармония» на отделениях спортивной и художественной гимнастики и в группах спортивно-оздоровительной и начальной подготовки под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей занимаются около 900 детей от 5 до 18 лет.
По словам Павла Серебрякова, оперативно решить вопрос строительства специального спорткомплекса для занятий спортивной и художественной гимнастикой можно через использование типового проекта по возведению такого рода сооружений.
«Совместно с администрацией Владивостока нужно разработать проектно-сметную документацию спорткомплекса, учитывая специфику спортивной и художественной гимнастики», — подчеркнул вице-губернатор.
Также на встрече были затронуты вопросы финансирования муниципальных и краевых соревнований, заработной платы тренерского состава, оплаты выездов спортсменов на соревнования в другие регионы, закупки спортивного инвентаря и другие.
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