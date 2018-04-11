Совет Безопасности ООН продлил мандат Миссии по поддержанию сектора правосудия в  Гаити /МООНППГ/ 

ООН, 10 апреля /Синьхуа/ — Совет Безопасности ООН во вторник проголосовал за продление мандата Миссии по поддержанию сектора правосудия в Гаити /МООНППГ/ на год до 15 апреля 2019 года.
Согласно принятой резолюции, до 15 октября 2018 года состав МООНППГ сохранится на нынешнем уровне — 980 членов в семи сформированных полицейских подразделениях /СПП/ и 295 индивидуальных полицейских, а в последующие шесть месяцев их численность сократится до пяти СПП и 295 индивидуальных полицейских в соответствии с ситуацией с безопасностью в этой стране.
В феврале 2004 года в гаитянском городе Гонаив произошло вооруженное столкновение. Позднее этот конфликт распространился и на другие населенные пункты Гаити. В апреле того же года СБ ООН принял резолюцию, в которой утвердил создание МООНСГ для оказания помощи местным властям в обеспечении стабильности в стране. 15 октября 2017 года МООНСГ завершила выполнение своего мандата. 16 октября того же года начала свою работу МООНППГ. Срок ее полномочий был рассчитан до 15 апреля 2018 года. —0—