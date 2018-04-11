Ещё
Совет Безопасности ООН продлил мандат Миссии по поддержанию сектора правосудия в  Гаити /МООНППГ/
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет Безопасности ООН продлил мандат Миссии по поддержанию сектора правосудия в  Гаити /МООНППГ/ 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
ООН, 10 апреля /Синьхуа/ — Совет Безопасности ООН во вторник проголосовал за продление мандата Миссии по поддержанию сектора правосудия в Гаити /МООНППГ/ на год до 15 апреля 2019 года.
Согласно принятой резолюции, до 15 октября 2018 года состав МООНППГ сохранится на нынешнем уровне — 980 членов в семи сформированных полицейских подразделениях /СПП/ и 295 индивидуальных полицейских, а в последующие шесть месяцев их численность сократится до пяти СПП и 295 индивидуальных полицейских в соответствии с ситуацией с безопасностью в этой стране.
В феврале 2004 года в гаитянском городе Гонаив произошло вооруженное столкновение. Позднее этот конфликт распространился и на другие населенные пункты Гаити. В апреле того же года СБ ООН принял резолюцию, в которой утвердил создание МООНСГ для оказания помощи местным властям в обеспечении стабильности в стране. 15 октября 2017 года МООНСГ завершила выполнение своего мандата. 16 октября того же года начала свою работу МООНППГ. Срок ее полномочий был рассчитан до 15 апреля 2018 года. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Строящийся мост через реку Янцзы в городе Ухань Белорусская железная дорога и китайская компания DHL Global Forwarding China активизируют сотрудничество Узбекистан и ФАО обсудили практические аспекты сотрудничества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления634
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей69
Небо над Сирией опустело349
Британия отказалась бомбить Сирию56
Россия откажется от украинских двигателей9
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение