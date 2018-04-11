Совет Безопасности ООН продлил мандат Миссии по поддержанию сектора правосудия в Гаити /МООНППГ/

Согласно принятой резолюции, до 15 октября 2018 года состав МООНППГ сохранится на нынешнем уровне — 980 членов в семи сформированных полицейских подразделениях /СПП/ и 295 индивидуальных полицейских, а в последующие шесть месяцев их численность сократится до пяти СПП и 295 индивидуальных полицейских в соответствии с ситуацией с безопасностью в этой стране.