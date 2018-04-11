Летаргический сон: как могут «ожить» покойники

У многих народов мира не принято хоронить покойников сразу после смерти — погребальные ритуалы длятся несколько дней. И это не случайно. Известно немало случаев, когда покойники перед захоронением приходили в сознание.

Воображаемая смерть

«Летаргия» переводится с греческого как «забвение» или «бездействие». Наукой это состояние человеческого организма изучено весьма поверхностно. Внешние признаки заболевания одновременно похожи и на сон, и на смерть. При наступлении летаргии в теле человека останавливаются привычные процессы жизнедеятельности.

С развитием технологий и появлением современного оборудования случаи погребения заживо практически невозможны. Однако еще столетие назад во время раскопок старинных могил работники кладбищ находили в сгнивших гробах тела, которые лежали в неестественном положении. По останкам можно было определить, что человек пытался выбраться из гроба.

Неожиданное пробуждение

Религиозный философ и спиритуалист Елена Петровна Блаватская описывала уникальные случаи глубокого «забвения». Так, в воскресное утро 1816 года один брюсселец впал в летаргический сон. На следующий день убитые горем родственники уже подготовили все для захоронения. Однако мужчина внезапно проснулся, сел, протер глаза и попросил подать ему книгу и чашку кофе.

А супруга одного московского коммерсанта пробыла в летаргии целых 17 суток. Властями города было сделано несколько попыток захоронить тело, однако признаков разложения заметно не было. По этой причине близкие отложили церемонию. Вскоре умершая пришла в сознание.

В 1842 году во французском Бержераке один больной принял снотворное и не смог проснуться. Пациенту назначили переливание крови. Через некоторое время врачи констатировали смерть. После похорон вспомнили о приеме им лекарственных препаратов, могилу вскрыли. Тело оказалось перевернуто.

Недоброе утро

В 1838 году в одном из городов Англии был зафиксирован удивительный случай. Один мальчик, проходя вдоль могил на одном из кладбищ, услышал нехарактерные для этого тихого места звуки — из-под земли доносился чей-то голос. Ребенок привел на место происшествия родителей. Одну из могил вскрыли. Когда гроб был открыт, стало ясно, что на лице трупа — несвойственная ухмылка. Также на трупе были обнаружены свежие раны, а погребальный саван был разорван. Оказалось, что мнимоумерший был жив, когда его хоронили, а его сердце остановилось перед вскрытием гроба.

Более впечатляющий инцидент произошел в Германии в 1773 году. На одном из кладбищ была похоронена беременная девушка. Прохожие услышали стоны, доносившиеся из ее могилы. Мало того что женщина проснулось после летаргического сна в гробу, там же она и родила, после чего скончалась вместе с новорожденным.

Некоторые люди очень боялись такой участи и пытались заблаговременно предусмотреть детали своей кончины. Так, английский писатель Уилки Коллинз опасался собственного погребения заживо, поэтому при отходе ко сну рядом с его кроватью всегда лежала записка. В ней по пунктам были упомянуты меры, которые необходимо предпринять перед тем, как счесть его умершим.

Летаргией страдал и великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Чтобы обезопасить себя от несвоевременных похорон, он фиксировал на бумаге возможные казусы, происходившие с ним. «Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю мою последнюю волю. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться», — писал Гоголь.

Однако после кончины писателя о написанном им забыли, и обряд захоронения был совершен, как и полагается, на третий день. О предостережениях Гоголя вспомнили только к 1931 году во время его перезахоронения на Новодевичье кладбище. Очевидцы рассказывали, что на внутренней стороне крышки гроба были заметные царапины, труп лежал в необычной позе, также у него не было головы. Согласно одной их версий, череп писателя был украден по заказу известного коллекционера и театрального деятеля Алексея Бахрушина монахами Свято-Даниловского монастыря при реставрации могилы Гоголя в 1909 году.

Оживший труп

В 1964 году в морге Нью-Йорка проходило вскрытие мужчины, скончавшегося на улице. Патологоанатом, проведя всю необходимую подготовку к процедуре, только успел поднести скальпель к пациенту, как тот очнулся. Врач от испуга умер.

А в известной газете «Бейский рабочий» в 1959 году был описан уникальный случай, произошедший на похоронах одного инженера. В момент произнесения траурной речи мужчина проснулся, громко чихнул, приоткрыл глаза и чуть не умер во второй раз, когда увидел окружавшую его обстановку.

Дабы избежать захоронения живых людей во многих странах в моргах предусмотрено наличие колокола с веревкой. Человек, которого сочли мертвым, может очнуться, встать и позвонить в него.

Ритуальные погребения заживо

Многие народы Южной Америки, Сибири и Крайнего Севера прибегают к ритуальным погребениям живых людей. Некоторые народы проводят захоронения живьем в целях излечения смертельных болезней.

В некоторых племенах шаманы сами стремятся лечь в могилу, дабы иметь дар общения с духами умерших. По сведениям этнографа Е. С. Богдановского, ритуал погребения практиковали камчатские аборигены. Ученому удалось понаблюдать за таким ужасающим зрелищем. Шаман после трехдневного поста был натерт благовониями, в его голове просверлили отверстие, которое залепили воском. После этого его завернули в шкуру медведя и предали земле. Чтобы шаману было легче пережить заточение, в его рот вставлялась специальная трубка, с помощью которой он мог дышать. Спустя несколько дней шамана «освобождали» из могилы, окуривали благовониями и омывали в воде. Считалось, что после этого он рождался заново.