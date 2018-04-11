Цекало признался Дудю, что без стыда брал деньги за поддержку Ельцина

Шоумен Александр Цекало дал интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, в котором рассказал о своем участии в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году, проходившей под лозунгом «Голосуй или проиграешь».

Цекало заявил, что считает танцы президента на сцене, а также случай, когда он взялся дирижировать оркестром в Германии, свидетельством того, что Ельцин «был живой человек, а не стальной», а его недостатки заслуживали снисхождения.

«Я думаю, что в какой-то момент Борис Николаевич сам осознал, что нужно отдать бразды, и просто он их отдал. У нас же не было революций или переворотов. Это очень трудно, когда находишь у власти», — сказал он.

Второй причиной поддержать Ельцина, по мнению Цекало, стало то, что в советское время большинство творческих людей получали слишком маленькое вознаграждение за свои труды, а в 1990-е годы их, наконец, оценили по достоинству.

«Ему все признательны, потому что он открыл то, что можно назвать недоразвитым капитализмом, но, по крайней мере, люди смогли начать оценивать свой труд так, как они считают нужным. А не так, как это было, когда я работал в филармонии. После училища у меня была ставка 5 рублей в день. Больше 14-ти концертов в месяц давать было нельзя. На эти деньги ни жить, ни есть, ни одеваться было невозможно», — пояснил свою мысль Александр Цекало.

«Он справлялся с нашей страной как мог. С нашей страной справиться, по-моему, невозможно. Это такая территория экспериментов. Этим, наверное, русский народ и прекрасен», — заключил Цекало.

Напомним, основным противником Бориса Ельцина на выборах 1996 года был лидер КПРФ Геннадий Зюганов , которого тогда поддерживало огромное число избирателей, прежде всего пенсионеры. Предвыборный штаб Ельцина сделал ставку на молодежь и, среди прочего, за солидное вознаграждение заручился поддержкой звезд эстрады.

Цекало не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что артистам очень щедро оплатили эту работу. «Получали свои гонорары в максимальной своей точке. Просто с артистами не торговались. Политикой артисты не особенно интересуются, просто надо было поездить и попеть», — туманно объяснил шоумен.