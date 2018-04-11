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Китай усилит борьбу с финансовыми пирамидами в интернете
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Китай усилит борьбу с финансовыми пирамидами в интернете 

Газета «Труд» 2 часа назад
Руководящие органы Китая активизируют борьбу с пирамидальными схемами целенаправленными усилиями. Об этом, как сообщает информационное агентство «Синьхуа», говорится в директиве Государственного управления по регулированию рынка.
Как сказано в документе, в текущем году правительство КНР будет уделять первоочередное внимание усилиям по борьбе с пирамидальными схемами в 11 городах. В список вошли Чанша, Наньчан, Нанкин, Наньнин и Ухань.
В директиве предлагается провести работу по ликвидации онлайновых пирамидальных схем, сочетая онлайн-мониторинг с реальными доказательствами. В документе также сказано, что государство будет поощрять онлайн-сообщества и платформы, которые станут сами пресекать работу пирамидальных схем, и укреплять онлайн-надзор.
В директиве содержится призыв улучшать связи между различными ведомствами, участвующими в принятых местными правительствами мерах по борьбе с пирамидальными схемами.
Несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, пирамидальные схемы, особенно в формате онлайн, остаются проблемой в Китае. Они наносят значительные финансовые потери и причиняют ущерб — прежде всего системе социального кредита.
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