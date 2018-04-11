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Пять ТЦ в Иркутске не соответствуют требованиям пожарной безопасности
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Пять ТЦ в Иркутске не соответствуют требованиям пожарной безопасности 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Прошедшие проверки иркутских торговых центров вывили печальную картину — сразу в пяти крупных торговых предприятиях члены комиссии нашли нарушения требования пожарной безопасности и градостроительного законодательства.
Проверку провела прокуратура Кировского района, совместно со специалистами ОНД г. Иркутска, службой строительного надзора, ОП-5, Росгвардией. Нарушения выявлены в в торговых центрах «Шанхай Сити», «Шанхай Сити Молл», «Рублев», «Бишкек», ОАО «Торговый комплекс», а также Батут-парке «Царский».
Отмечается, что особое внимание на указанных объектах обращалось на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. Меры прокурорского реагирования будут приняты после получения заключений специалистов.
Напомним, проверки торговых центров были инициированы после трагедии в Кемерово, где сгорел ТЦ «Зимняя вишня» и погибли 64 человека.
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