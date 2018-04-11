Вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан в провинции Шаньдун 

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Белорусская железная дорога и китайская компания DHL Global Forwarding China активизируют сотрудничество

Строящийся мост через реку Янцзы в городе Ухань

Премьер-министр Непала выразил надежду на углубление сотрудничества с Китаем в области чистых источников энергии