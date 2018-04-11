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Вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан в провинции Шаньдун
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Вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан в провинции Шаньдун 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
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