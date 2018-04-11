Вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан в провинции Шаньдун 

Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь
Цзаочжуан, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — вечерние виды древнего городка Тайэрчжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Гао Циминь