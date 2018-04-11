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Улицу Шевченко, которая пошла волнами, отремонтируют в этом году
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Улицу Шевченко, которая пошла волнами, отремонтируют в этом году 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Многострадальную улицу Шевченко, которая приобрела волнистую поверхность из-за грунтовых вод, в этом году отремонтируют на участке от Кузнечной до Свердлова. Судя по техническому заданию в аукционной документации, подрядчику предстоит срезать фрезой деформированный асфальт, ликвидировать колеи, неровности и просадки и восстановить покрытие. Эти работы будут проводиться не на всём отрезке, а участками.
Этой весной, напомним, автовладельцы пожаловались на опасную дорожную ситуацию на Шевченко, возле ТЮЗа, ямы и волны на асфальте провоцируют аварии.
Помимо Шевченко, ремонт предстоит на небольшом участке улицы Шейнкмана — будут расширять выезд с этой улицы на территории общего пользования. Также запланированы работы на автодороге в посёлок Шувакиш, от остановки общественного транспорта через железнодорожный переезд до улицы Свердловской.
На эти три объекта выделили более 21 миллиона рублей. Сроки ремонтов пока не определены, но завершить их должны до конца этого года.
Напомним, ранее в мэрии утвердили список из 17 улиц, которые предстоит ремонтировать в этом году. Подрядчики готовы приступать к работе, как только установятся плюсовые температуры.
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