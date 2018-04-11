Премьер-министр Непала выразил надежду на углубление сотрудничества с Китаем в области чистых источников энергии

Катманду , 11 апреля / Синьхуа / — Гелиотехника чрезвычайно важна для модернизации сельского хозяйства Непала , и инициатива «Пояс и путь» «открывает новый путь» для углубления непальско-китайского сотрудничества в области чистых энергоисточников. Об этом заявил во вторник премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли на церемонии передачи непальской стороне объекта солнечной энергетики, построенного при помощи китайских компаний.

В своем выступлении Кхадга Прасад Шарма Оли выразил благодарность китайской стороне за завершение строительства объекта за короткий срок и высказал надежду на то, что подобные объекты также будут построены в других районах страны.

Этот объект солнечной энергетики будет снабжать электроэнергией правительственный комплекс и соседние районы. Объект был построен Китайской строительной инженерной корпорацией /CSCEC/ и Сычуаньской инженерной природоохранной корпорацией «Суюань» /SCSYEN/. Строительство объекта началось в ноябре 2016 года и завершилось в феврале этого года. Мощность энергоблока составляет 1 МВт, ежегодная выработка электроэнергии — 1,37 млн кВт/ч.