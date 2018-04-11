Ещё
Строящийся мост через реку Янцзы в городе Ухань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строящийся мост через реку Янцзы в городе Ухань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ухань, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — строящийся 11-й мост Циншань через реку Янцзы в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Сегодня была достороена мостовая опора высотой 271,5 м — один из основных элементов объекта. Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю
Ухань, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — строящийся 11-й мост Циншань через реку Янцзы в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Сегодня была достороена мостовая опора высотой 271,5 м — один из основных элементов объекта. Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю
Ухань, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — строящийся 11-й мост Циншань через реку Янцзы в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Сегодня была достороена мостовая опора высотой 271,5 м — один из основных элементов объекта. Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю
Ухань, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — строящийся 11-й мост Циншань через реку Янцзы в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Сегодня была достороена мостовая опора высотой 271,5 м — один из основных элементов объекта. Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю
ИА Синьхуа: последние новости
Белорусская железная дорога и китайская компания DHL Global Forwarding China активизируют сотрудничество Узбекистан и ФАО обсудили практические аспекты сотрудничества Императорский драконовый халат на рапсовом поле в деревне Чанцзянъюй
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления636
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей70
Небо над Сирией опустело349
Британия отказалась бомбить Сирию56
Россия откажется от украинских двигателей10
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение