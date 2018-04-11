Строящийся мост через реку Янцзы в городе Ухань

Ухань, 10 апреля / Синьхуа / — На фото — строящийся 11-й мост Циншань через реку Янцзы в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай /. Сегодня была достороена мостовая опора высотой 271,5 м — один из основных элементов объекта. Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю

Ухань, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — строящийся 11-й мост Циншань через реку Янцзы в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Сегодня была достороена мостовая опора высотой 271,5 м — один из основных элементов объекта. Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю

Ухань, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — строящийся 11-й мост Циншань через реку Янцзы в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Сегодня была достороена мостовая опора высотой 271,5 м — один из основных элементов объекта. Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю

Ухань, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — строящийся 11-й мост Циншань через реку Янцзы в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Сегодня была достороена мостовая опора высотой 271,5 м — один из основных элементов объекта. Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю