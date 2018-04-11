Австралия поддержит силовую операцию США в Сирии 

СИДНЕЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Австралия поддержит возможный военный удар США по Сирии. Об этом объявила в среду глава МИД страны Джули Бишоп.
"Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными", — сказала глава МИД Австралии в интервью телекомпании ABC.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска.
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.