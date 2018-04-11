Губернатор раскритиковал работу по созданию Челябинской агломерации

Борис Дубровский. Работа по созданию агломерации, начавшаяся более пяти лет назад, велась недостаточно интенсивно. Об этом на совещании с главами муниципалитетов заявил губернатор Челябинской области

Сейчас чиновники разрабатывают Стратегию развития Челябинской агломерации до 2035 года. Документ должен стать частью Стратегии пространственного развития Челябинской области.

«Челябинская агломерация должна соотноситься с задачами, которые обозначил в ежегодном Послании президент России Владимир Путин . Это в первую очередь строительство современного жилья, улучшение городской среды и транспортной инфраструктуры, что позволит добиться более равномерного расселения людей и распределения промышленной нагрузки, — заметил Борис Дубровский. — У нас есть уникальная возможность использовать для развития Челябинской агломерации подготовку к саммитам ШОС БРИКС ».

Коркино, Проект «Стратегии развития Челябинской агломерации до 2035 года» был разработан по заказу министерства экономического развития области специалистами компании «Авуар». Главы муниципалитетов парировали губернатору, что фактически Челябинская агломерация уже работает. В неё входят семь территорий: Челябинск Копейск , Красноармейский, Еманжелинский, Еткульский и Сосновский муниципальные районы. Они совместо решают вопросы, касающиеся развития территории, к примеру — размещение полигона для ТБО.

В результате Дубровский поручил своим заместителям и министрам проанализировать представленный проект «Стратегии развития Челябинской агломерации до 2035 года», каждому ведомству — внести в проект свои предложения и замечания. К обсуждению вопроса чиновники вернутся в мае.