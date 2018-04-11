Вейперов попросят из кафе

Использование электронных сигарет и вейпов намерены запретить в подъездах многоквартирных домов, заведениях общепита и учреждениях санитарно-курортного лечения. То есть в тех местах, где уже ограничено курение обычных табачных изделий — с таким предложением выступил экспертный совет при правительстве РФ

Экспертный совет при правительстве РФ, работу которого курирует министр Открытого правительства Михаил Абызов , подготовил отзыв на законопроект Минпромторга о регулировании рынка вейпов, электронных сигарет и другой никотиносодержащей продукции. Документ 15 марта был направлен в ведомство: в нем сказано, что совет согласовал предложения Минпромторга с учетом замечаний. Речь идет в том числе о расширении списка территорий, где нельзя курить вейпы, за счет мест общего пользования многоквартирных домов, заведений общественного питания, помещений соцслужб и санаториев, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия»

Ранее Минпромторг предложил ограничить использование вейпов в образовательных и медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах, зданиях органов власти. Заведения общепита и помещения жилых домов в этот список не попали, хотя курение обычных сигарет в этих местах запрещено. В Минпромторге не прокомментировали, будут ли учтены замечания, высказанные экспертным советом при правительстве.

Федеральной антимонопольной службе, Минтруде и Минсельхозе поддержали законопроект Минпромторга, об этом заявили в пресс-службах ведомств. Против предложенных норм пока выступил лишь Минздрав , который планирует разработать свой вариант законопроекта. В Министерстве здравоохранения не уточнили, какие из предложенных норм вызывают у ведомства возражения.

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