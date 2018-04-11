Ещё
Вейперов попросят из кафе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вейперов попросят из кафе 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Использование электронных сигарет и вейпов намерены запретить в подъездах многоквартирных домов, заведениях общепита и учреждениях санитарно-курортного лечения. То есть в тех местах, где уже ограничено курение обычных табачных изделий — с таким предложением выступил экспертный совет при правительстве РФ.
Экспертный совет при правительстве РФ, работу которого курирует министр Открытого правительства Михаил Абызов, подготовил отзыв на законопроект Минпромторга о регулировании рынка вейпов, электронных сигарет и другой никотиносодержащей продукции. Документ 15 марта был направлен в ведомство: в нем сказано, что совет согласовал предложения Минпромторга с учетом замечаний. Речь идет в том числе о расширении списка территорий, где нельзя курить вейпы, за счет мест общего пользования многоквартирных домов, заведений общественного питания, помещений соцслужб и санаториев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Ранее Минпромторг предложил ограничить использование вейпов в образовательных и медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах, зданиях органов власти. Заведения общепита и помещения жилых домов в этот список не попали, хотя курение обычных сигарет в этих местах запрещено. В Минпромторге не прокомментировали, будут ли учтены замечания, высказанные экспертным советом при правительстве.
В Федеральной антимонопольной службе, Минтруде и Минсельхозе поддержали законопроект Минпромторга, об этом заявили в пресс-службах ведомств. Против предложенных норм пока выступил лишь Минздрав, который планирует разработать свой вариант законопроекта. В Министерстве здравоохранения не уточнили, какие из предложенных норм вызывают у ведомства возражения.
Подробнее читайте в материале «Известий»: Вейперов попросят из кафе
Хабаровский край сегодня: последние новости
Под Комсомольском на ДВ-гектарах будет древнеславянский посёлок Горящий шоколад - это нормально - Роспотребнадзор Путина с Медведевым отсеяли на предварительном этапе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления638
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей71
Небо над Сирией опустело349
Британия отказалась бомбить Сирию57
Россия откажется от украинских двигателей10
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение