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Красноярских дорожников оштрафовали за некачественный ремонт центрального проспекта
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Красноярских дорожников оштрафовали за некачественный ремонт центрального проспекта 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск городского управление дорог, инфраструктуры и благоустройства и оштрафовал компанию «Спецпромпроект», выполнявшую прошлым летом ремонт проспекта Мира. За некачественную работу предприятие оштрафовали на 840 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик плоъо уплотнил грунт после ремонта ливневой канализации, кроме того, были сорваны сроки ремонта.
Осенью 2017 года городская администрация расторгла в одностороннем орядке контракт с компанией «Спецпромпроект». На тот момент компания не выполнила работы на 113 млн рублей (хотя к тому сроку должна была это сделать). Соответственно, они не были и оплачены. Кроме того, сделанные работы, как было сказано выше, оказались некачественными.
Напомним, что ранее «Спецпромпроект» был внесен в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Это значит, что предприятие по меньшей мере в течение двух лет не сможет принимать участие в торгах на выполнение государственных и муниципальных заказов.
Фото: dela.ru
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