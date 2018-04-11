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Китай развернул на границе американский мусор
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Китайские таможенники не пустили в страну свыше 460 тонн макулатуры из США из-за  превышения допустимого уровня примесей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ханчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — Партия так называемого «иностранного мусора» была выявлена Ханчжоуской таможней /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Как рассказали таможенники, это 469 тонн макулатуры из США, которые из-за высокого содержания примесей оказались в числе твердых отходов, запрещенных для ввоза в Китай.
Американские бумажные отходы были размещены в 40 контейнерах, при осмотре таможенники нашли в них большое количество примесей — металлолом, пластмассовые бутылки из-под напитков и т. д., их доля составила 5,28 проц., превысив действующие в Китае предельно допустимые нормы.
По завершении экспертизы, подтвердившей некачественность макулатуры, предприятию-импортеру было предписано как можно скорее вывезти ее за пределы Китая и вернуть обратно.
В марте Ханчжоуская таможня присоединилась к кампании, инициированной Главным таможенным управлением КНР. Цель спецкампании, проходящей под названием «Голубое небо — 2018», — пресечь контрабандный ввоз в страну «иностранного мусора» — в частности тех твердых отходов, которые фигурируют в запретительном списке. -0-
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