Китай развернул на границе американский мусор

Китайские таможенники не пустили в страну свыше 460 тонн макулатуры из США из-за превышения допустимого уровня примесей

Ханчжоу , 11 апреля / Синьхуа / — Партия так называемого «иностранного мусора» была выявлена Ханчжоуской таможней /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Как рассказали таможенники, это 469 тонн макулатуры из США , которые из-за высокого содержания примесей оказались в числе твердых отходов, запрещенных для ввоза в Китай

Американские бумажные отходы были размещены в 40 контейнерах, при осмотре таможенники нашли в них большое количество примесей — металлолом, пластмассовые бутылки из-под напитков и т. д., их доля составила 5,28 проц., превысив действующие в Китае предельно допустимые нормы.

По завершении экспертизы, подтвердившей некачественность макулатуры, предприятию-импортеру было предписано как можно скорее вывезти ее за пределы Китая и вернуть обратно.