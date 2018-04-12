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В ЕР выступили против индексации пенсий руководству Камчатского края
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В ЕР выступили против индексации пенсий руководству Камчатского края 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Кам 24
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Единая Россия" выступает против решения властей Камчатского края об индексации пенсий руководству региона и региональному законодательному собранию, что увеличит их более чем в два раза — почти до 150 тысяч рублей в месяц, сообщила пресс-служба партии в четверг.
В пресс-службе партии пояснили, что в четверг губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал закон, «который позволит применять повышающие коэффициенты при расчете пенсий госслужащих субъекта РФ». «С учетом принятых изменений пенсии первых лиц края могут вырасти более чем в два раза — примерно до 150 тысяч рублей в месяц», — уточнили в партии.
"Считаю неприемлемым такое решение, которое было принято региональными властями. В данном случае речь идет о Камчатском крае, где губернатор подписал закон, принятый заксобранием, согласно которому будет применен повышающий коэффициент при расчете пенсий госслужащим в регионе. Региональные власти не слышат ни президента, ни председателя партии", — цитирует пресс-служба партии слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
По его словам, партия разбирается в данной ситуации и возьмет ее на контроль.
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