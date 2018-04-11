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Трамп снял ограничения на въезд в США гражданам Чада‍
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Трамп снял ограничения на въезд в США гражданам Чада‍ 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снял ограничения на въезд в США гражданам Чада, которым ранее въезд запрещался по соображениям безопасности. Об этом стало известно «Известиям» по заявлению пресс-службы Белого дома.
В распоряжении американского лидера подчеркивается, что теперь въезд в США граждан Чада в качестве иммигрантов и не иммигрантов по деловым и туристическим визам не понесет пагубных последствий для интересов государства.
Чад оказался в списке стран, кому запрещен въезд в США, в прошлом году. Как уточняет РИА Новости, такие запрещающие меры были связаны с тем, что Чад не сотрудничал с американскими властями в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.
Соединенные Штаты выступали за соответствующий информационный обмен, а также за усиление защищенности документов, которые выдаются гражданам африканской страны.
В документе отмечается, что на данный момент Чад сумел доказать приверженность продолжению сотрудничества с Североамериканским государством.
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