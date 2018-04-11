МИД Канады: новое соглашение по NAFTA может быть заключено в ближайшее время

США и ОТТАВА , 11 апреля. / ТАСС /. Заключение нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между Канадой Мексикой может состояться в самое ближайшее время. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, распространенном во вторник.

"Мы по-прежнему сохраняем приверженность модернизации NAFTA таким образом, чтобы поддержать и защитить интересы канадцев. Мы знаем, что честная сделка, которая устроит все стороны, уже находится в пределах досягаемости, и это то, к чему мы стремимся", — сказала министр.

В заявлении главы МИД Канады также сообщается, что канадский министр по делам ветеранов Симус О'Риган 11-12 апреля посетит американскую Филадельфию (штат Пенсильвания), где, в частности, примет участие в круглом столе, посвященном соглашению NAFTA.

В понедельник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что переговоры между Оттавой, Вашингтоном и Мехико могут закончиться достижением новой договоренности уже в начале мая. По его словам, существует «очень высокая вероятность, порядка 80%», что сторонам удастся достичь принципиальной договоренности.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры продолжаются с августа 2017 года, раунды проходят в Мексике, США и Канаде.

Главный переговорщик от Канады Стив Верхул 28 марта сообщил, что заключение нового договора по NAFTA затормозилось из-за позиции США по ряду аспектов, касающихся автомобильной отрасли. Ранее в том же месяце Гуахардо Вильярреаль заявил, что Мексике и Канаде «нужно быть готовым жить с NAFTA без США».